Украинские военные перекрыли часть Азовского моря

Командование ВМС Украины объявило о закрытии до 1 сентября 2018 года трех участков Азовского моря вблизи Мариуполя
из-за учений.
По словам главы пресс-центра ВМС Украины Олега Чалика, мероприятия по боевой подготовке вооруженных сил страны будут продолжаться все лето. Его слова приводит агентство УНИАН.
Олег Чалик, начальник пресс-центра ВМС Украины: «Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было».
В зону ограничения попало побережье около населенных пунктов Широкино и Мелекино, находящихся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе, а также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска, говорится в сообщении.
Напомним, что в минувшие выходные отдыхающих на берегу Азовского моря украинцев поразил бреющий полет штурмовика, который пронесся вдоль пляжа в Кирилловке на высоте не более 10 метров. Военные назвали маневр безопасным.
Олег Чалик, начальник пресс-центра ВМС Украины: «Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было».
В зону ограничения попало побережье около населенных пунктов Широкино и Мелекино, находящихся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе, а также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска, говорится в сообщении.
Напомним, что в минувшие выходные отдыхающих на берегу Азовского моря украинцев поразил бреющий полет штурмовика, который пронесся вдоль пляжа в Кирилловке на высоте не более 10 метров. Военные назвали маневр безопасным.
Комментарии