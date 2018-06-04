    Украинские военные перекрыли часть Азовского моря

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    Украинские военные перекрыли часть Азовского моря

    Украинские военные перекрыли часть Азовского моря

    Командование ВМС Украины объявило о закрытии до 1 сентября 2018 года трех участков Азовского моря вблизи Мариуполя из-за учений.

    По словам главы пресс-центра ВМС Украины Олега Чалика, мероприятия по боевой подготовке вооруженных сил страны будут продолжаться все лето. Его слова приводит агентство УНИАН.

    Олег Чалик, начальник пресс-центра ВМС Украины: «Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было».

    В зону ограничения попало побережье около населенных пунктов Широкино и Мелекино, находящихся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе, а также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска, говорится в сообщении.

    смотретьУкраинский штурмовик пролетел в 10 метрах над пляжем
    Украинский штурмовик пролетел в 10 метрах над пляжем
    Напомним, что в минувшие выходные отдыхающих на берегу Азовского моря украинцев поразил бреющий полет штурмовика, который пронесся вдоль пляжа в Кирилловке на высоте не более 10 метров. Военные назвали маневр безопасным.

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