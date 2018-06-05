    Посетителей ТЦ «Капитолий» в Москве эвакуировали из-за сигнала о задымлении

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    Посетителей ТЦ «Капитолий» в Москве эвакуировали из-за сигнала о задымлении

    Посетителей ТЦ «Капитолий» в Москве эвакуировали <nobr>из-за</nobr> сигнала о задымлении

    В торгово-развлекательном центре «Капитолий», который находится на севере Москвы, провели эвакуацию после сигнала о задымлении.

    Пожарные прибыли к ТЦ «Капитолий», который располагается по адресу: Шереметьевская, 20. Они проводят обследование здания, передает РИА Новости.

    Из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «Прибыли оперативно на место, загорания и задымления пока не обнаружено, осматривают здание. Как нам стало известно, администрация в целях безопасности вывела людей на улицу на период проведения работ».

    Сегодня произошел крупный пожар в казанском ТЦ «Порт». Огонь повредил почти три тысячи кв. метров торговых площадей. К счастью, при возгорании никто не пострадал.

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