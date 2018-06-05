    Пожар в казанском ТЦ «Порт» потушен

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    • Фото: Моя Казань / vk.com
    Пожар в казанском ТЦ «Порт» потушен

    Пожар в казанском ТЦ «Порт» потушен

    Пожар в казанском ТЦ «Порт» потушен
  • Фото: Моя Казань / vk.com

    • Огонь повредил 2,8 тысяч кв. метров торговых площадей на первом этаже в казанском торговом центре «Порт». Не исключено, что также повреждены и помещения на втором этаже ТЦ.

    Пожарным удалось потушить возгорание в казанском ТЦ «Порт». Открытое горение было ликвидировано в 14:00 мск. В операции по тушению участвовали более 300 человек, а также задействовали десятки единиц техники. Пожару был присвоен четвертый номер сложности.

    Андрей Родыгин, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану: «По результатам обследования торгового центра площадь пожара, площадь, пройденная огнем, составила 2,8 тысячи квадратных метров на первом этаже ТЦ. Второй этаж мог пострадать в результате воздействия высоких температур и задымления».

    По его словам, пожар начался в торговых павильонах, где продавалась одежда. Причина возгорания устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели.

    смотретьВ Казани загорелся торговый центр «Порт»
    В Казани загорелся торговый центр «Порт»
    При пожаре в ТЦ «Порт» никто не пострадал. Из здания эвакуировали около 20 человек. Возгорание началось рано утром, и в здании в основном находились только сотрудники и охрана. В связи с возгоранием было возбуждено дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности».

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