Пожар в казанском ТЦ «Порт» потушен

Огонь повредил 2,8 тысяч кв. метров торговых площадей на первом этаже в казанском торговом центре «Порт». Не исключено, что также повреждены и помещения на втором этаже ТЦ.
Пожарным удалось потушить возгорание в казанском ТЦ «Порт». Открытое горение было ликвидировано в 14:00 мск. В операции по тушению участвовали более 300 человек, а также задействовали десятки единиц техники. Пожару был присвоен четвертый номер сложности.
Андрей Родыгин, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану: «По результатам обследования торгового центра площадь пожара, площадь, пройденная огнем, составила 2,8 тысячи квадратных метров на первом этаже ТЦ. Второй этаж мог пострадать в результате воздействия высоких температур и задымления».
По его словам, пожар начался в торговых павильонах, где продавалась одежда. Причина возгорания устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели.
При пожаре в ТЦ «Порт» никто не пострадал. Из здания эвакуировали около 20 человек. Возгорание началось рано утром, и в здании в основном находились только сотрудники и охрана. В связи с возгоранием было возбуждено дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности».
Андрей Родыгин, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану: «По результатам обследования торгового центра площадь пожара, площадь, пройденная огнем, составила 2,8 тысячи квадратных метров на первом этаже ТЦ. Второй этаж мог пострадать в результате воздействия высоких температур и задымления».
По его словам, пожар начался в торговых павильонах, где продавалась одежда. Причина возгорания устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели.
При пожаре в ТЦ «Порт» никто не пострадал. Из здания эвакуировали около 20 человек. Возгорание началось рано утром, и в здании в основном находились только сотрудники и охрана. В связи с возгоранием было возбуждено дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности».
Комментарии