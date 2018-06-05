    В МЧС заявили об угрозе обрушения в горящем казанском ТЦ

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    • Фото: mozhga18rus /vk.com
    В МЧС заявили об угрозе обрушения в горящем казанском ТЦ

    В МЧС заявили об угрозе обрушения в горящем казанском ТЦ

    В МЧС заявили об угрозе обрушения в горящем казанском ТЦ
  • Фото: mozhga18rus /vk.com

    • МЧС зафиксировало угрозу обрушения конструкций в горящем торговом центре «Порт».

    Площадь пожара в ТЦ выросла с 20 до 200 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли более 300 человек, также задействовано 74 единицы техники. В МЧС сообщили, что существует угроза обрушения конструкций в горящем здании, передает ТАСС.

    Андрей Родыгин, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану: «От высокой температуры существует угроза обрушения конструкций в блоке „Б“ — там, где очаг».

    В свою очередь в Единой дежурно-диспетчерской службе Казани сообщили, что при возгорании в ТЦ не сработала пожарная сигнализация из-за отключения электричества.

    ЕДДС Казани: «Пожарная сигнализация в ТЦ „Порт“ не сработала, потому что было отключено электричество во время пожара. Причины отключения выясняются».

    смотретьВ Казани загорелся торговый центр «Порт»
    В Казани загорелся торговый центр «Порт»
    Торговый центр «Порт» находится по адресу: Оренбургский Тракт, д. 158. Сообщение о возгорании поступило спасателям утром, в 8:22 мск. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг возгорания на первом этаже. Из здания эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. В связи с пожаром возбуждено дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

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