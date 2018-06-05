    Новый премьер Италии намерен добиваться снятия санкций с России

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    • Фото: Reuters © 2018, Alessandro Bianchi
    Новый премьер Италии намерен добиваться снятия санкций с России

    Новый премьер Италии намерен добиваться снятия санкций с России

    Новый премьер Италии намерен добиваться снятия санкций с России
  • Фото: Reuters © 2018, Alessandro Bianchi

    • Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте в Сенате, где пройдет голосование по вотуму доверия его кабмину.

    Джузеппе Конте: «Новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении России, особенно тех (санкций — ред.), которые бьют по экономике и гражданскому обществу РФ».

    Он заявил, что Италия будет полностью открыта для России, которая в последние годы укрепила свою роль в разрешении геополитических кризисов. При этом он подчеркнул, что Италия останется членом НАТО, а США по-прежнему будут традиционно привилегированным партнером страны.

    Джузеппе Конте официально принял присягу и занял пост премьер-министра Италии 1 июня.

    Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в 2014 в связи с событиями вокруг Украины. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

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