Путин поздравил нового премьера Италии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Джузеппе Конте со вступлением в должность
премьер-министра Италии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что российско-итальянские отношения базируются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.
Владимир Путин: «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем».
Также Путин поздравил Конте с национальным праздником Италии — Днем Республики.
Ранее сообщалось, что юрист Джузеппе Конте в ходе встречи с президентом Серджо Маттареллой официально дал согласие возглавить правительство Италии. Церемония принесения присяги состоялась сегодня в 17:00 по московскому времени.
Владимир Путин: «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем».
Также Путин поздравил Конте с национальным праздником Италии — Днем Республики.
Ранее сообщалось, что юрист Джузеппе Конте в ходе встречи с президентом Серджо Маттареллой официально дал согласие возглавить правительство Италии. Церемония принесения присяги состоялась сегодня в 17:00 по московскому времени.
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