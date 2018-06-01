    Вечер памяти Александра Абдулова — сегодня в 21:30 на НТВ

    Путин поздравил нового премьера Италии

    комментировать

    Путин поздравил нового премьера Италии

    Путин поздравил нового премьера Италии

    Президент РФ Владимир Путин поздравил Джузеппе Конте со вступлением в должность премьер-министра Италии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    В поздравительной телеграмме Путин отметил, что российско-итальянские отношения базируются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

    Владимир Путин: «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем».

    Также Путин поздравил Конте с национальным праздником Италии — Днем Республики.

    смотретьДжузеппе Конте согласился возглавить правительство Италии
    Джузеппе Конте согласился возглавить правительство Италии
    Ранее сообщалось, что юрист Джузеппе Конте в ходе встречи с президентом Серджо Маттареллой официально дал согласие возглавить правительство Италии. Церемония принесения присяги состоялась сегодня в 17:00 по московскому времени.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru