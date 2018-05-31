Джузеппе Конте согласился возглавить правительство Италии

Юрист Джузеппе Конте в ходе встречи с президентом Серджо Маттареллой официально дал согласие возглавить правительство Италии. Об этом сообщил Уго Дзампетти.
Уго Дзампетти, генеральный секретарь президентской администрации: «Президент Серджо Маттарелла принял сегодня профессора Джузеппе Конте и предложил ему возглавить правительство, на что получил положительный ответ. Конте представил состав кабмина».
Дзампетти уточнил, что церемония принесения присяги состоится в пятницу в 16:00 по местному времени (17:00 мск), передает ТАСС.
Напомним, президент Италии 23 мая предложил 54-летнему Конте сформировать и возглавить правительство страны. Первая попытка успехом не увенчалась: сформировать новое правительство юристу помешали разногласия вокруг поста министра экономики. Партия «Движение 5 звезд», которая должна войти в коалиционное правительство, настаивала на кандидатуре экономиста-евроскептика Паоло Савоны, но это предложение не устраивало Маттареллу. 27 мая Конте вернул мандат.
В результате переговоров, «Движение» и «Лига» согласились, чтобы пост министра экономики занял не Савона, а другой политик, которого поддержал бы президент. После этого Конте вновь поручили сформировать кабинет министров.
Дзампетти уточнил, что церемония принесения присяги состоится в пятницу в 16:00 по местному времени (17:00 мск), передает ТАСС.
Напомним, президент Италии 23 мая предложил 54-летнему Конте сформировать и возглавить правительство страны. Первая попытка успехом не увенчалась: сформировать новое правительство юристу помешали разногласия вокруг поста министра экономики. Партия «Движение 5 звезд», которая должна войти в коалиционное правительство, настаивала на кандидатуре экономиста-евроскептика Паоло Савоны, но это предложение не устраивало Маттареллу. 27 мая Конте вернул мандат.
В результате переговоров, «Движение» и «Лига» согласились, чтобы пост министра экономики занял не Савона, а другой политик, которого поддержал бы президент. После этого Конте вновь поручили сформировать кабинет министров.
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