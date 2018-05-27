Адвокат Конте отказался возглавлять правительство Италии

Джузеппе Конте не смог сформировать правительство Италии.
Как сообщили в президентской канцелярии, Конте вернул мандат на формирование правительства президенту Италии. В ответ Серджо Маттарелла поблагодарил Конте за приложенные усилия.
После этого Маттарелла сообщил, что примет решение о проведении досрочных выборов в ближайшее время.
Президент Италии официально предложил 54-летнему юристу Джузеппе Конте сформировать и возглавить правительство страны в минувшую среду, 23 мая. Ранее кандидатуру Конте предложили лидеры партий «Движение 5 звезд» и «Лига», которые должны войти в коалиционное правительство.
Как отмечает Euronews, сформировать новое правительство Конте помешали разногласия вокруг поста министра экономики. Дело в том, что «Движение 5 звезд» настаивало на кандидатуре 82-летнего экономиста-евроскептика Паоло Савоны. Однако это предложение не устраивало президента Маттареллу.
После этого Маттарелла сообщил, что примет решение о проведении досрочных выборов в ближайшее время.
Президент Италии официально предложил 54-летнему юристу Джузеппе Конте сформировать и возглавить правительство страны в минувшую среду, 23 мая. Ранее кандидатуру Конте предложили лидеры партий «Движение 5 звезд» и «Лига», которые должны войти в коалиционное правительство.
Как отмечает Euronews, сформировать новое правительство Конте помешали разногласия вокруг поста министра экономики. Дело в том, что «Движение 5 звезд» настаивало на кандидатуре 82-летнего экономиста-евроскептика Паоло Савоны. Однако это предложение не устраивало президента Маттареллу.
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