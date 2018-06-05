Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 6 июня

Вероятность порывистого ветра сохранится в Москве в ближайшие сутки, Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности до 6 июня.
Как сообщает ведомство, в течение ближайших суток в Москве и Подмосковье ожидается ветер с порывами 12–17 м/с.
Температура воздуха во вторник днем не превысит 13–15 градусов. В ночь на среду похолодает до 6–8 градусов.
Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра действует в Москве с 4 июня.
Температура воздуха во вторник днем не превысит 13–15 градусов. В ночь на среду похолодает до 6–8 градусов.
Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра действует в Москве с 4 июня.
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