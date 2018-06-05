    Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 6 июня

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 6 июня

    Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 6 июня

    Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 6 июня
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Вероятность порывистого ветра сохранится в Москве в ближайшие сутки, Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности до 6 июня.

    Как сообщает ведомство, в течение ближайших суток в Москве и Подмосковье ожидается ветер с порывами 12–17 м/с.

    Температура воздуха во вторник днем не превысит 13–15 градусов. В ночь на среду похолодает до 6–8 градусов.

    Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра действует в Москве с 4 июня.

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