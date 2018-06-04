    Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде

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    Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде

    Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде

    Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве.

    Степень интенсивности опасных явлений «желтый» — погода потенциально опасна, говорится в сообщении Гидрометцентра.

    Отмечается, что в течение суток прогнозируется сильный ветер с порывами 13–18 м/с. А вечером холодный атмосферный фронт принесет в столицу грозу и ливни.

    В погодном центре «Фобос» прогнозируют, что резко похолодает после 21:00–22:00, начнется гроза. Атмосферное давление будет падать и составит 732 мм рт. ст.

    Накануне спасатели предупредили о грозе и сильном ветре, однако прогноз не сбылся.

    Ранее синоптики рассказали, что после нескольких дней комфортной погоды москвичей ждет заметное похолодание. Температура начнет падать в середине рабочей недели, особенно неприятными метеоусловия будут во вторник и среду.

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