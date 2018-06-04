Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве.
Степень интенсивности опасных явлений «желтый» — погода потенциально опасна, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Отмечается, что в течение суток прогнозируется сильный ветер с порывами 13–18 м/с. А вечером холодный атмосферный фронт принесет в столицу грозу и ливни.
В погодном центре «Фобос» прогнозируют, что резко похолодает после 21:00–22:00, начнется гроза. Атмосферное давление будет падать и составит 732 мм рт. ст.
Накануне спасатели предупредили о грозе и сильном ветре, однако прогноз не сбылся.
Ранее синоптики рассказали, что после нескольких дней комфортной погоды москвичей ждет заметное похолодание. Температура начнет падать в середине рабочей недели, особенно неприятными метеоусловия будут во вторник и среду.
Отмечается, что в течение суток прогнозируется сильный ветер с порывами 13–18 м/с. А вечером холодный атмосферный фронт принесет в столицу грозу и ливни.
В погодном центре «Фобос» прогнозируют, что резко похолодает после 21:00–22:00, начнется гроза. Атмосферное давление будет падать и составит 732 мм рт. ст.
Накануне спасатели предупредили о грозе и сильном ветре, однако прогноз не сбылся.
Ранее синоптики рассказали, что после нескольких дней комфортной погоды москвичей ждет заметное похолодание. Температура начнет падать в середине рабочей недели, особенно неприятными метеоусловия будут во вторник и среду.
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