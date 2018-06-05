    Путину пришлось перейти на немецкий в беседе с перебивавшим его журналистом. Австрия, Крым, Путин, Украина, интервью. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутину пришлось перейти на немецкий в беседе с перебивавшим его журналистом

    Путину пришлось перейти на немецкий в беседе с перебивавшим его журналистом

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    Путину пришлось перейти на немецкий в беседе с перебивавшим его журналистом

    Путину пришлось перейти на немецкий в беседе с перебивавшим его журналистом

    Путину пришлось перейти на немецкий в беседе с перебивавшим его журналистом

      Владимир Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF накануне визита в Вену. Речь шла в первую очередь о международной политике.

      Когда разговор зашел о событиях на Украине и в Крыму, ведущий несколько раз перебил президента, и Путину пришлось перейти на немецкий язык.

      Владимир Путин, президент РФ: «Первое, что мы делали, когда начались события на Украине… А что за события такие? Я сейчас скажу, а вы скажете, да или нет. Это вооруженный антиконституционный переворот и захват власти. Да или нет? Вы можете мне сказать?»

      Армин Вольф, ведущий телерадиокомпании ORF: «Я не эксперт по украинской конституции».

      Владимир Путин: «А здесь не нужно быть специалистом по Украине, нужно быть просто специалистом по праву, по конституционному праву любой страны».

      Армин Вольф: «Давайте я сформулирую по-другому. Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине?»

      Владимир Путин: «Нет таких условий и быть не может. Я вам сейчас скажу почему. Вы меня перебили в очередной раз, а между прочим, если бы вы мне дали договорить, вы бы поняли, что имеется в виду. Я все-таки сделаю это. Когда на Украине произошел антиконституционный вооруженный переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Первое, что мы сделали, — мы увеличили свой контингент для охраны наших вооруженных сил там, наших военных объектов, на которые, мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот с чего все началось. Я уверенно вам говорил, что кроме этого там никого не было, но там были наши вооруженные силы по договору…. Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen. (Будьте любезны, позвольте мне что-то сказать)».

      Сегодня Путин встретится с президентом и канцлером Австрии, а также с представителями бизнеса двух стран. Это первый зарубежный визит российского лидера после переизбрания на новый срок. Вена открыто выступала против антироссийских санкций и не присоединилась к демаршу по высылке дипломатов.

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