Зенитовцы выбрали себе номера в сборной России на ЧМ

Футболисты «Зенита» определились с игровыми номерами в сборной, под которыми выступят на мундиале.
Полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и нападающий Артём Дзюба выбрали привычные по клубной работе 21-й, 18-й и 22-й номера соответственно. Далер Кузяев взял семерку, поскольку любимый 14-й занял защитник Владимир Гранат.
Игорь Смольников также уступил 19-й Александру Самедову и потому сыграет под 23-м номером. А вот вратарь Андрей Лунёв выбрал себе на спину цифру 12, которая в «Зените» традиционно закреплена за болельщиками.
Накануне тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на чемпионат мира-2018. В нее вошли 23 футболиста. Все шестеро игроков сине-бело-голубых помогут национальной команде на первенстве планеты.
Игорь Смольников также уступил 19-й Александру Самедову и потому сыграет под 23-м номером. А вот вратарь Андрей Лунёв выбрал себе на спину цифру 12, которая в «Зените» традиционно закреплена за болельщиками.
Накануне тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на чемпионат мира-2018. В нее вошли 23 футболиста. Все шестеро игроков сине-бело-голубых помогут национальной команде на первенстве планеты.
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