    Зенитовцы выбрали себе номера в сборной России на ЧМ. Санкт-Петербург, ФК Зенит, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗенитовцы выбрали себе номера в сборной России на ЧМ

    Зенитовцы выбрали себе номера в сборной России на ЧМ

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    Зенитовцы выбрали себе номера в сборной России на ЧМ

    Зенитовцы выбрали себе номера в сборной России на ЧМ

      Футболисты «Зенита» определились с игровыми номерами в сборной, под которыми выступят на мундиале.

      Полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и нападающий Артём Дзюба выбрали привычные по клубной работе 21-й, 18-й и 22-й номера соответственно. Далер Кузяев взял семерку, поскольку любимый 14-й занял защитник Владимир Гранат.

      Игорь Смольников также уступил 19-й Александру Самедову и потому сыграет под 23-м номером. А вот вратарь Андрей Лунёв выбрал себе на спину цифру 12, которая в «Зените» традиционно закреплена за болельщиками.

      Накануне тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на чемпионат мира-2018. В нее вошли 23 футболиста. Все шестеро игроков сине-бело-голубых помогут национальной команде на первенстве планеты.

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