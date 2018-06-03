Определен окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России обнародовал окончательный состав команды на чемпионат мира.
|
4840
Всего в заявку вошли 23 футболиста, сообщили в РФС.
Вратари:
Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва).
Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия).
Андрей Лунёв («Зенит», Санкт-Петербург).
Защитники:
Владимир Гранат («Рубин», Казань).
Сергей Игнашевич (ЦСКА, Москва).
Фёдор Кудряшов («Рубин», Казань).
Илья Кутепов («Спартак», Москва).
Андрей Семёнов («Ахмат», Грозный).
Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург).
Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).
Полузащитники:
Юрий Газинский («Краснодар»).
Александр Головин (ЦСКА, Москва).
Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва).
Александр Ерохин («Зенит», Санкт-Петербург).
Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург).
Роман Зобнин («Спартак», Москва).
Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург).
Антон Миранчук («Локомотив», Москва).
Александр Самедов («Спартак», Москва).
Денис Черышев («Вильярреал», Испания).
Нападающие:
Артём Дзюба («Арсенал», Тула).
Алексей Миранчук («Локомотив», Москва).
Фёдор Смолов («Краснодар»).
Отметим, что пять футболистов, которые попали в расширенный состав сборной, в итоговую заявку включены не были. Это Сослан Джанаев («Рубин», Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба — «Динамо», Москва) и Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками российской команды будут Саудовская Аравия, Уругвай и Египет. А еще до начала турнира дружине Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч с Турцией (5 июня).
Вратари:
Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва).
Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия).
Андрей Лунёв («Зенит», Санкт-Петербург).
Защитники:
Владимир Гранат («Рубин», Казань).
Сергей Игнашевич (ЦСКА, Москва).
Фёдор Кудряшов («Рубин», Казань).
Илья Кутепов («Спартак», Москва).
Андрей Семёнов («Ахмат», Грозный).
Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург).
Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).
Полузащитники:
Юрий Газинский («Краснодар»).
Александр Головин (ЦСКА, Москва).
Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва).
Александр Ерохин («Зенит», Санкт-Петербург).
Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург).
Роман Зобнин («Спартак», Москва).
Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург).
Антон Миранчук («Локомотив», Москва).
Александр Самедов («Спартак», Москва).
Денис Черышев («Вильярреал», Испания).
Нападающие:
Артём Дзюба («Арсенал», Тула).
Алексей Миранчук («Локомотив», Москва).
Фёдор Смолов («Краснодар»).
Отметим, что пять футболистов, которые попали в расширенный состав сборной, в итоговую заявку включены не были. Это Сослан Джанаев («Рубин», Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба — «Динамо», Москва) и Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками российской команды будут Саудовская Аравия, Уругвай и Египет. А еще до начала турнира дружине Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч с Турцией (5 июня).
Комментарии