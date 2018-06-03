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    Определен окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

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    • Фото: @TeamRussia / twitter.com
    Определен окончательный состав сборной России на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Определен окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

    Определен окончательный состав сборной России на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: @TeamRussia / twitter.com

    • Тренерский штаб сборной России обнародовал окончательный состав команды на чемпионат мира.

    Всего в заявку вошли 23 футболиста, сообщили в РФС.

    Вратари:
    Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва).
    Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия).
    Андрей Лунёв («Зенит», Санкт-Петербург).

    Защитники:
    Владимир Гранат («Рубин», Казань).
    Сергей Игнашевич (ЦСКА, Москва).
    Фёдор Кудряшов («Рубин», Казань).
    Илья Кутепов («Спартак», Москва).
    Андрей Семёнов («Ахмат», Грозный).
    Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург).
    Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).

    Полузащитники:
    Юрий Газинский («Краснодар»).
    Александр Головин (ЦСКА, Москва).
    Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва).
    Александр Ерохин («Зенит», Санкт-Петербург).
    Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург).
    Роман Зобнин («Спартак», Москва).
    Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург).
    Антон Миранчук («Локомотив», Москва).
    Александр Самедов («Спартак», Москва).
    Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

    Нападающие:
    Артём Дзюба («Арсенал», Тула).
    Алексей Миранчук («Локомотив», Москва).
    Фёдор Смолов («Краснодар»).

    Отметим, что пять футболистов, которые попали в расширенный состав сборной, в итоговую заявку включены не были. Это Сослан Джанаев («Рубин», Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба — «Динамо», Москва) и Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

    Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками российской команды будут Саудовская Аравия, Уругвай и Египет. А еще до начала турнира дружине Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч с Турцией (5 июня).

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