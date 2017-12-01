Сборная России на ЧМ-2018 попала в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем

Сборная России по футболу на групповом этапе домашнего чемпионата мира поборется за выход в
плей-офф с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Жеребьевка прошла в Государственном Кремлевском дворце. Россияне на правах хозяев турнира заранее были определены в группу A.
В матче открытия 14 июня российская команда сыграет в «Лужниках» в Москве с Саудовской Аравией, с Египтом сборная России встретится 19 июня в Санкт-Петербурге, с Уругваем — 25 июня в Самаре.
Остальные группы волею жребия сложились следующим образом:
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
В плей-офф турнира из группы выйдут сборные, занявшие первое и второе место. Так, например, в 1/8 финала турнира первая команда в квартете В сыграет со второй командой группы А, а соперником второй команды группы В станет сборная, которая победит в группе А.
Вели церемонию жеребьевки футболист сборной Англии 1980-х годов Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная, а сам кубок мира на сцену Государственного Кремлевского дворца вынес лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и победитель ЧМ-2014 немец Мирослав Клозе.
Ассистировали во время жеребьевки звезды мирового футбола, представляющие страны, когда-либо выигрывавшие ЧМ: аргентинец Диего Марадона, уругваец Диего Форлан, бразилец Кафу, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, испанец Карлес Пуйоль, англичанин Гордон Бэнкс, а также первый вице-президент РФС Никита Симонян.
Церемонию жеребьевки открыл Владимир Путин, который пообещал, что Россия сделает все возможное, чтобы ЧМ стал грандиозным спортивным праздником и еще больше сплотил и без того дружную футбольную семью.
Остальные группы волею жребия сложились следующим образом:
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
В плей-офф турнира из группы выйдут сборные, занявшие первое и второе место. Так, например, в 1/8 финала турнира первая команда в квартете В сыграет со второй командой группы А, а соперником второй команды группы В станет сборная, которая победит в группе А.
Вели церемонию жеребьевки футболист сборной Англии 1980-х годов Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная, а сам кубок мира на сцену Государственного Кремлевского дворца вынес лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и победитель ЧМ-2014 немец Мирослав Клозе.
Ассистировали во время жеребьевки звезды мирового футбола, представляющие страны, когда-либо выигрывавшие ЧМ: аргентинец Диего Марадона, уругваец Диего Форлан, бразилец Кафу, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, испанец Карлес Пуйоль, англичанин Гордон Бэнкс, а также первый вице-президент РФС Никита Симонян.
Церемонию жеребьевки открыл Владимир Путин, который пообещал, что Россия сделает все возможное, чтобы ЧМ стал грандиозным спортивным праздником и еще больше сплотил и без того дружную футбольную семью.
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