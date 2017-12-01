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Ментовские войны — 9
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    Сборная России на ЧМ-2018 попала в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем

    16 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    Сборная России на <nobr>ЧМ-2018</nobr> попала в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем

    Сборная России на ЧМ-2018 попала в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем

    Сборная России на <nobr>ЧМ-2018</nobr> попала в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Сборная России по футболу на групповом этапе домашнего чемпионата мира поборется за выход в плей-офф с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Жеребьевка прошла в Государственном Кремлевском дворце. Россияне на правах хозяев турнира заранее были определены в группу A.

    В матче открытия 14 июня российская команда сыграет в «Лужниках» в Москве с Саудовской Аравией, с Египтом сборная России встретится 19 июня в Санкт-Петербурге, с Уругваем — 25 июня в Самаре.

    Остальные группы волею жребия сложились следующим образом:

    Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

    Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

    Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

    Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

    Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

    Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

    Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

    В плей-офф турнира из группы выйдут сборные, занявшие первое и второе место. Так, например, в 1/8 финала турнира первая команда в квартете В сыграет со второй командой группы А, а соперником второй команды группы В станет сборная, которая победит в группе А.

    Вели церемонию жеребьевки футболист сборной Англии 1980-х годов Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная, а сам кубок мира на сцену Государственного Кремлевского дворца вынес лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и победитель ЧМ-2014 немец Мирослав Клозе.

    Ассистировали во время жеребьевки звезды мирового футбола, представляющие страны, когда-либо выигрывавшие ЧМ: аргентинец Диего Марадона, уругваец Диего Форлан, бразилец Кафу, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, испанец Карлес Пуйоль, англичанин Гордон Бэнкс, а также первый вице-президент РФС Никита Симонян.

    Церемонию жеребьевки открыл Владимир Путин, который пообещал, что Россия сделает все возможное, чтобы ЧМ стал грандиозным спортивным праздником и еще больше сплотил и без того дружную футбольную семью.

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