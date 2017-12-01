Путин на жеребьевке ЧМ-2018: ценности спорта неподвластны внешней конъюнктуре

Россия сделает все, чтобы чемпионат мира по футболу стал грандиозным спортивным праздником и еще больше сплотил и без того дружную футбольную семью, заявил Владимир Путин, открывая церемонию жеребьевки ЧМ.

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Российский президент подчеркнул, что для футбольного сообщества превыше всего «сам спорт, дружба и честная борьба, ценности которой неподвластны никакой текущей конъюнктуре».



Владимир Путин, президент РФ: «Наша страна с нетерпением ждет начала чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты мира проявили все свое мастерство и показали настоящий фубол».



Путин также отметил, что у всех гостей турнира будет возможность познакомиться с богатой историей, культурой и природой России, «прочувствовать традиционные радушие и открытость огромной и многоликой страны».



Глава государства также сообщил, что перед началом церемонии встретился с легендами мирового футбола — Диего Марадоной, Пеле, Роналдо и Рональдиньо. Марадона станет одним из ассистентов во время жеребьевки.



Владимир Путин: «Церемония жеребьевки, которая начнется уже через несколько минут, по сути — воля случая. Конечно, сильнейшую футбольную сборную мира определит не она и не случай. Самую престижную, главную в карьере любого футболиста награду получит тот, кто докажет свое мастерство, выдержит напряженную борьбу, отдаст победе все свои силы».



Президент пожелал всем 32 командам, участвующим в финальной стадии, успеха и пригласил их болельщиков в Россию.



Владимир Путин: «Всем желаю всего самого доброго, удачи! До встречи в 2018 году!»



Президент FIFA Джанни Инфантино в свою очередь выразил уверенность, что потрясающие впечатления от пребывания в России болельщикам гарантированы, и поблагодарил всех причастных к организации турнира.