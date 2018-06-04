    Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 56 человек

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    Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 56 человек

    Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 56 человек

    Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 56 человек
  • Фото: Reuters © 2018

    • Уже 56 человек стали жертвами мощного извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

    Пожарные сообщили о 56 жертвах извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    смотретьОколо 40 человек погибли при извержении вулкана в Гватемале
    Около 40 человек погибли при извержении вулкана в Гватемале
    Ранее сегодня сообщалось о 38 погибших. Десятки людей, застигнутых врасплох потоками раскаленной лавы, получили тяжелые ожоги. Столичный аэропорт сейчас закрыт. Из опасных зон эвакуированы более 3 тысяч человек. Власти страны объявили трехдневный траур по жертвам стихийного бедствия.

    Всего от извержения пострадали в той или иной степени почти 2 миллиона человек. Такой масштаб объясняется тем, что вулкан засыпал толстым слоем пепла обширную территорию, в том числе и столицу Гватемалы. Кроме того, у берегов Гватемалы сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его эпицентр находился в Тихом океане — в 105 км к юго-западу от города Чамперико.

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