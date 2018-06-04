Около 40 человек погибли при извержении вулкана в Гватемале

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 38 человек.
О возросшем числе жертв агентству Reuters рассказали в национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий страны.
Кроме того, у берегов Гватемалы сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр стихии находился в Тихом океане — в 105 км к юго-западу от города Чамперико.
Как сообщает Геологическая служба США, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Информации о разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось о гибели 25 человек и 300 раненых. В стране введен режим стихийного бедствия. Вулкан Фуэго извергается второй день. Газовые выбросы достигают 10-километровой высоты над уровнем моря. Ситуацию осложняет сильный ветер, который разносит пепел с невероятной скоростью, достигающей 40 километров в час.
Кроме того, у берегов Гватемалы сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр стихии находился в Тихом океане — в 105 км к юго-западу от города Чамперико.
Как сообщает Геологическая служба США, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Информации о разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось о гибели 25 человек и 300 раненых. В стране введен режим стихийного бедствия. Вулкан Фуэго извергается второй день. Газовые выбросы достигают 10-километровой высоты над уровнем моря. Ситуацию осложняет сильный ветер, который разносит пепел с невероятной скоростью, достигающей 40 километров в час.
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