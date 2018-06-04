В правительстве назвали три причины роста цен на бензин

Одна из самых обсуждаемых тем — рост цен на бензин в России — сегодня стала предметом дискуссии в правительстве.
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал нефтяников «не проявлять эгоизм», а в случае необходимости пообещал принимать экстренные меры. Тем более что Центробанк сегодня предупредил о грядущем разгоне инфляции при дальнейшем росте цен на топливо.
Похожая ситуация была в России семь лет назад, когда цены на бензин на мировом рынке резко взлетели. Тогда нефтяным компаниям выгоднее было продавать топливо за границу. Оно даже стало пропадать с российских АЗС, и многие заправки просто закрылись. Тогда ситуацию разрешили резким повышением экспортных пошлин. Что может быть предпринято на этот раз и реально ли остановить рост цен, разбирался корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
Взрывной рост цен на бензин и дизтопливо затронул не только автомобилистов, которые, заезжая на АЗС, тут же подсчитывают, во сколько обойдется им заправка. Цены на топливо тянут вверх за собой и все остальные, что прекрасно понимают в правительстве.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Цены на бензин и дизтопливо выросли. Люди, конечно, недовольны. Об этом говорят, об этом пишут, в соцсетях обращаются. В том числе и ко мне».
В последние дни рост цен на заправках люди обсуждали не только между собой, но и пытались донести информацию до правительства. По всей видимости, получилось. Дмитрий Медведев назвал ситуацию с ценами «очень неровной», несмотря на снижение акцизов, и попросил отчитаться о ситуации Дмитрия Козака. Тот сформулировал три фактора высоких цен: повышение мировых цен на нефть, укрепление курса рубля и увеличение фискальной нагрузки на отрасль.
Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства РФ: «Необходимо балансировать интересы. Не надо доводить ситуацию до того, чтобы производство нефтепродуктов потеряло экономический смысл внутри страны. А с другой стороны — обеспечить интересы других отраслей экономики».
В стране — 23 тысячи заправок, почти 60% рынка контролируют крупные вертикально интегрированные компании, с руководителями которых вице-премьер недавно провел совещание. По словам Козака, нефтяники с пониманием отнеслись к настоятельной просьбе заморозить цены. А Дмитрий Медведев попросил этот процесс проконтролировать.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Ни одна компания не должна проявлять эгоизм. Тем более что мы понимаем нормы прибыли в разных отраслях. Она разная. И мы понимаем, где эта норма выше. В случае необходимости готовить иные оперативные меры, чтобы цены были стабильны, а в определенных случаях снижались. Отрицательная коррекция. Ситуация очень разная, она разбалансирована».
Учитывая, что лето только началось, идут сельхозработы и впереди сезон отпусков, рост цен на топливо наверняка отразится на цене авиа- и железнодорожных билетов. В ближайшее время правительство намерено совершить так называемый налоговый маневр с участием нефтедобывающих компаний для того, чтобы добиться решения, которое устраивало бы всех — и производителей топлива, и потребителей.
Взрывной рост цен на бензин и дизтопливо затронул не только автомобилистов, которые, заезжая на АЗС, тут же подсчитывают, во сколько обойдется им заправка. Цены на топливо тянут вверх за собой и все остальные, что прекрасно понимают в правительстве.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Цены на бензин и дизтопливо выросли. Люди, конечно, недовольны. Об этом говорят, об этом пишут, в соцсетях обращаются. В том числе и ко мне».
В последние дни рост цен на заправках люди обсуждали не только между собой, но и пытались донести информацию до правительства. По всей видимости, получилось. Дмитрий Медведев назвал ситуацию с ценами «очень неровной», несмотря на снижение акцизов, и попросил отчитаться о ситуации Дмитрия Козака. Тот сформулировал три фактора высоких цен: повышение мировых цен на нефть, укрепление курса рубля и увеличение фискальной нагрузки на отрасль.
Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства РФ: «Необходимо балансировать интересы. Не надо доводить ситуацию до того, чтобы производство нефтепродуктов потеряло экономический смысл внутри страны. А с другой стороны — обеспечить интересы других отраслей экономики».
В стране — 23 тысячи заправок, почти 60% рынка контролируют крупные вертикально интегрированные компании, с руководителями которых вице-премьер недавно провел совещание. По словам Козака, нефтяники с пониманием отнеслись к настоятельной просьбе заморозить цены. А Дмитрий Медведев попросил этот процесс проконтролировать.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Ни одна компания не должна проявлять эгоизм. Тем более что мы понимаем нормы прибыли в разных отраслях. Она разная. И мы понимаем, где эта норма выше. В случае необходимости готовить иные оперативные меры, чтобы цены были стабильны, а в определенных случаях снижались. Отрицательная коррекция. Ситуация очень разная, она разбалансирована».
Учитывая, что лето только началось, идут сельхозработы и впереди сезон отпусков, рост цен на топливо наверняка отразится на цене авиа- и железнодорожных билетов. В ближайшее время правительство намерено совершить так называемый налоговый маневр с участием нефтедобывающих компаний для того, чтобы добиться решения, которое устраивало бы всех — и производителей топлива, и потребителей.
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