Рост цен на бензин вызвал «особое беспокойство» у Центробанка

Подорожание бензина может ускорить инфляцию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Рост цен на бензин способен ускорить инфляцию на 0,2–0,4 процента, что вызовет снижение инфляционных ожиданий. Такое заявление сделала в понедельник во время выступления в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ: «В структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду, прежде всего, цены на бензин. При росте цен на 2,4% в апреле бензин вырос на 6,1% в годовом выражении, в мае уже — по последним данным — на 11,8%. Это может дать, по нашим оценкам, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции, по нашей оценке, от 0,2 до 0,4 процентных пункта, и проявиться в том, что рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий».
Регулятор намерен учитывать этот фактор при принятии дальнейших решений. Пока рисков роста инфляции выше 4% ЦБ не видит, добавила Набиуллина.
Эльвира Набиуллина: «Для нас тревожно, что растет цена на бензин. Пока это не отражается в общем уровне цен. Общий уровень цен пока у нас достаточно низкий, ниже таргета. Мы не видим рисков, что даже то, что происходит, приведет к тому, что в этом году инфляция окажется больше 4%».
По словам Набиуллиной, низкую инфляцию важно сохранить, так как таково было обещание властей.
Эльвира Набиуллина: «Уже практически год мы живем в условиях низкой инфляции вблизи целевого значения 4%. Такой инфляции в нашей стране не было. Мы считаем, что очень важно, что цель была достигнута в ранее обозначенные сроки, которые мы объявили еще в 2014 году. Для нас было важно сдержать обещание перед обществом. Это важное условие для того, что бы повысить доверие между обществом и финансовыми властями и для снижения инфляционных ожиданий».
Ранее в Росстате сообщили, что цены производителей на бензин за месяц выросли на 13%. Дизельное топливо же подорожало на 5%. Как отмечали в ЦБ, на стоимости бензина сказались подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
В связи с резким ростом стоимости бензина вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний. Представители отрасли пообещали принять меры, которые позволят стабилизировать цены. В ответ правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо на месяц раньше — с 1 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня напомнил отраслевым компаниям об ответственности перед потребителями и призвал их не проявлять эгоизм.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ: «В структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду, прежде всего, цены на бензин. При росте цен на 2,4% в апреле бензин вырос на 6,1% в годовом выражении, в мае уже — по последним данным — на 11,8%. Это может дать, по нашим оценкам, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции, по нашей оценке, от 0,2 до 0,4 процентных пункта, и проявиться в том, что рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий».
Регулятор намерен учитывать этот фактор при принятии дальнейших решений. Пока рисков роста инфляции выше 4% ЦБ не видит, добавила Набиуллина.
Эльвира Набиуллина: «Для нас тревожно, что растет цена на бензин. Пока это не отражается в общем уровне цен. Общий уровень цен пока у нас достаточно низкий, ниже таргета. Мы не видим рисков, что даже то, что происходит, приведет к тому, что в этом году инфляция окажется больше 4%».
По словам Набиуллиной, низкую инфляцию важно сохранить, так как таково было обещание властей.
Эльвира Набиуллина: «Уже практически год мы живем в условиях низкой инфляции вблизи целевого значения 4%. Такой инфляции в нашей стране не было. Мы считаем, что очень важно, что цель была достигнута в ранее обозначенные сроки, которые мы объявили еще в 2014 году. Для нас было важно сдержать обещание перед обществом. Это важное условие для того, что бы повысить доверие между обществом и финансовыми властями и для снижения инфляционных ожиданий».
Ранее в Росстате сообщили, что цены производителей на бензин за месяц выросли на 13%. Дизельное топливо же подорожало на 5%. Как отмечали в ЦБ, на стоимости бензина сказались подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
В связи с резким ростом стоимости бензина вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний. Представители отрасли пообещали принять меры, которые позволят стабилизировать цены. В ответ правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо на месяц раньше — с 1 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня напомнил отраслевым компаниям об ответственности перед потребителями и призвал их не проявлять эгоизм.
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