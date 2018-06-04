Россияне задали Путину свыше миллиона вопросов

Более миллиона вопросов поступило к прямой линии с Владимиром Путиным, сообщили организаторы.
По их данным, всего зарегистрировано 1 млн 006 тыс. 547 обращений. Чаще всего россияне задавали президенту вопросы по телефону (583 тыс. 858 звонков) и с помощью СМС-сообщений (свыше 240 тыс.).
Кроме того, почти 100 тыс. вопросов было оставлено на сайте прямой линии. Также большой популярностью пользуются специальные приложения и официальные группы в соцсетях, передает ТАСС.
Напомним, глава государства в прямом эфире будет отвечать на вопросы россиян в полдень 7 июня.
Ранее в Кремле сообщили, что в этом году к прямой линии подготовили ряд технологических новаций . Также стало известно, что Путин во время прямой линии будет задавать вопросы губернаторам и членам правительства по конференц-связи. Главам регионов уже рекомендовали «не уходить в отпуска и быть на рабочем месте».
Кроме того, почти 100 тыс. вопросов было оставлено на сайте прямой линии. Также большой популярностью пользуются специальные приложения и официальные группы в соцсетях, передает ТАСС.
Напомним, глава государства в прямом эфире будет отвечать на вопросы россиян в полдень 7 июня.
Ранее в Кремле сообщили, что в этом году к прямой линии подготовили ряд технологических новаций . Также стало известно, что Путин во время прямой линии будет задавать вопросы губернаторам и членам правительства по конференц-связи. Главам регионов уже рекомендовали «не уходить в отпуска и быть на рабочем месте».
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