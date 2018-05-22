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    Песков анонсировал новации на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

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    Песков анонсировал новации на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

    Песков анонсировал новации на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

    Oфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на «Прямой линии с Владимиром Путиным» в текущем году предусмотрены ряд технологических новаций и более широкий географический охват.

    Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, действительно ли прямая линия в этом году пройдет без зрителей в зале. По словам Пескова, прямая линия с президентом на самом деле «предусматривает различные новации».

    Дмитрий Песков: «Она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении».

    При этом Песков добавил, что «суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точки зрения мероприятия останется той же». Он также пообещал, что Кремль своевременно сообщит о деталях и дате проведения прямой линии.

    Накануне в СМИ появилась информация, что в этом году «Прямая линия с Владимиром Путиным» впервые за десять лет пройдет без зрителей в студии. Отмечалось, что изменить формат было решено, чтобы максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей.

    В 2017 году прямая линия прошла 15 июня и длилась почти четыре часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов.

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