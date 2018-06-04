Путин подписал закон об ответных санкциях

Президент России подписал закон о контрсанкциях против США и их союзников.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», передает ТАСС. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, документ даст право президенту ввести запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья из России для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией иностранных государств, которые приняли недружественные меры против России. Но действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, и на товары, которые граждане ввозят для личного пользования. Кроме того, закон позволяет запретить зарубежным компаниям участвовать в госзакупках и приватизации государственного имущества, а также проводить от имени РФ приватизационные сделки.
Закон был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая. Обсуждение закона вызвало широкий общественный резонанс. Бизнесмены призывали депутатов скорректировать прежнюю редакцию документа, чтобы контрсанкции не навредили тем западным предпринимателям, которые готовы сотрудничать с Россией. Правозащитники же настояли на исключении из документа пункта об ограничении на ввоз иностранных лекарств. В итоге перечень возможных мер противодействия был сокращен с 16 до 6. Во второй редакции законопроекта депутаты исключили упоминание конкретных отраслей промышленности и наименований товаров, которые могут попасть под санкции.
Напомним, документ даст право президенту ввести запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья из России для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией иностранных государств, которые приняли недружественные меры против России. Но действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, и на товары, которые граждане ввозят для личного пользования. Кроме того, закон позволяет запретить зарубежным компаниям участвовать в госзакупках и приватизации государственного имущества, а также проводить от имени РФ приватизационные сделки.
Закон был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая. Обсуждение закона вызвало широкий общественный резонанс. Бизнесмены призывали депутатов скорректировать прежнюю редакцию документа, чтобы контрсанкции не навредили тем западным предпринимателям, которые готовы сотрудничать с Россией. Правозащитники же настояли на исключении из документа пункта об ограничении на ввоз иностранных лекарств. В итоге перечень возможных мер противодействия был сокращен с 16 до 6. Во второй редакции законопроекта депутаты исключили упоминание конкретных отраслей промышленности и наименований товаров, которые могут попасть под санкции.
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