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    Андрей Костин: закон о контрсанкциях надо серьезно корректировать. ВТБ, интервью, ПМЭФ, санкции, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАндрей Костин: закон о контрсанкциях надо серьезно корректировать

    Андрей Костин: закон о контрсанкциях надо серьезно корректировать

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    Андрей Костин: закон о контрсанкциях надо серьезно корректировать

    Андрей Костин: закон о контрсанкциях надо серьезно корректировать

    Андрей Костин: закон о контрсанкциях надо серьезно корректировать

      Принятый Госдумой закон о контрсанкциях против США и их союзников должен быть серьезно скорректирован, уверен Президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. На форуме в Санкт-Петербурге он дал интервью НТВ.

      По словам Костина, этот закон не должен ставить в невыносимые условия западных бизнес-партнеров, работающих в России.

      Андрей Костин: «Это наиболее лояльная часть бизнеса, которая продолжает сотрудничать с Россией, но вынуждены тоже ориентироваться на санкции, которые принимаются у них в странах».

      Для российского бизнеса, по словам Костина, закон также может создать дополнительные проблемы.

      Андрей Костин: «Надо умно вести работу. Можно погибнуть геройски в первом бою, но лучше пойти до конца и выиграть битву».
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