Андрей Костин: закон о контрсанкциях надо серьезно корректировать

Принятый Госдумой закон о контрсанкциях против США и их союзников должен быть серьезно скорректирован, уверен Президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. На форуме в
Санкт-Петербурге он дал интервью НТВ.
По словам Костина, этот закон не должен ставить в невыносимые условия западных бизнес-партнеров, работающих в России.
Андрей Костин: «Это наиболее лояльная часть бизнеса, которая продолжает сотрудничать с Россией, но вынуждены тоже ориентироваться на санкции, которые принимаются у них в странах».
Для российского бизнеса, по словам Костина, закон также может создать дополнительные проблемы.
Андрей Костин: «Надо умно вести работу. Можно погибнуть геройски в первом бою, но лучше пойти до конца и выиграть битву».
Андрей Костин: «Это наиболее лояльная часть бизнеса, которая продолжает сотрудничать с Россией, но вынуждены тоже ориентироваться на санкции, которые принимаются у них в странах».
Для российского бизнеса, по словам Костина, закон также может создать дополнительные проблемы.
Андрей Костин: «Надо умно вести работу. Можно погибнуть геройски в первом бою, но лучше пойти до конца и выиграть битву».
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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