В Госдуме назвали новый закон о контрсанкциях образцом законотворчества

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях против США и их союзников. Этот документ вызвал большой общественный резонанс, первоначальный его вариант раскритиковали. Но в окончательной версии многие положения с конкретными пунктами исчезли.
Если сравнивать то, каким документ был и каким стал, то разница заметна даже количественно. В первой версии мер противодействия было прописано аж 16. Сейчас осталось всего 6. И формулировки в них максимально обтекаемы.
Документ дает право ограничить или вовсе запретить ввозить или вывозить из России какие-либо товары, сырье, продукцию в недружественную страну, то есть страну, которая приняла санкции. Однако в документ не говорится, что это будут за товары. Тут уже правительство должно представить список подобных товаров. При этом контрсанкции можно вводить точечно против каких-либо компаний или фирм. Выбор уже за правительством и президентом.
По сравнению с изначальной версией закона все выглядит не так радикально. Исчезло наделавшее много шума предложение о запрете на импорт лекарств — тут волновались и врачи, и благотворительные фонды. Предлагалось ввести контрсанкции и против предприятий, где иностранного капитала больше 25%, что могло бы ощутимо ударить по работающим в России международным компаниям и банкам. Этот тезис тоже убрали. Исчез и пункт об увеличении платы за аэронавигацию для иностранных самолетов.
Вообще депутаты сегодня говорили, что то, как менялся документ, это пример чуть ли не идеального законотворчества: депутаты представили проект, общество депутатов где-то поправило — и в законе все было учтено.
Теперь, когда закон вступит в силу, мяч на стороне правительства — именно там по решению президента составят контрсанкционные списки. Но никаких ограничений по времени нет. Это может произойти сразу же, а может и через месяц, и через год, отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Документ дает право ограничить или вовсе запретить ввозить или вывозить из России какие-либо товары, сырье, продукцию в недружественную страну, то есть страну, которая приняла санкции. Однако в документ не говорится, что это будут за товары. Тут уже правительство должно представить список подобных товаров. При этом контрсанкции можно вводить точечно против каких-либо компаний или фирм. Выбор уже за правительством и президентом.
По сравнению с изначальной версией закона все выглядит не так радикально. Исчезло наделавшее много шума предложение о запрете на импорт лекарств — тут волновались и врачи, и благотворительные фонды. Предлагалось ввести контрсанкции и против предприятий, где иностранного капитала больше 25%, что могло бы ощутимо ударить по работающим в России международным компаниям и банкам. Этот тезис тоже убрали. Исчез и пункт об увеличении платы за аэронавигацию для иностранных самолетов.
Вообще депутаты сегодня говорили, что то, как менялся документ, это пример чуть ли не идеального законотворчества: депутаты представили проект, общество депутатов где-то поправило — и в законе все было учтено.
Теперь, когда закон вступит в силу, мяч на стороне правительства — именно там по решению президента составят контрсанкционные списки. Но никаких ограничений по времени нет. Это может произойти сразу же, а может и через месяц, и через год, отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Комментарии