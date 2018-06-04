Коран, физкультура и стрельба: как боевики в Сирии делали из детей смертников

Школу, где детей готовили в смертники, обнаружили в недавно освобожденном районе Ярмук в пригороде Дамаска. Это одно из немногих зданий, уцелевшее среди руин. Детей учили делать взрывчатку и обращаться с оружием. В классах была только религиозная литература, а стены увешаны лозунги запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство». Разведчик сирийской армии, несколько лет работавший в Ярмуке под прикрытием, рассказал о том, как боевики растили себе смену.
На воротах висит плакат, изображающий правильную и неправильную женщин с точки зрения ИГИЛ. Сразу становится понятно, что разрешено, а что запрещено ученикам и их родителям. Хорошо, когда не видно ни одного сантиметра кожи, а плохо, когда видны глаза и кисти рук.
Цель — стереть женщину полностью, лишить ее любых привлекательных черт, завернув с головы до пят в никаб (головной убор, похожий на паранджу). Только в отличии от последней, в никабе не должно быть даже выреза для глаз, мол, женщина и сквозь ткань увидит дорогу. Это не единственное ограничение, установленные в школе ИГИЛ в Ярмуке, где готовили детей-смертников, которые должны были подрываться на улицах Дамаска.
Сирийские офицеры демонстрируют надписи на стенах в этой религиозной школе, где обучались дети от 3 до 13 лет. Предупреждение: если две женщины разговаривают в присутствии мужей, то они не должны говорить о нарядах. Женам террористов ИГИЛ запрещалось краситься, следить за собой. Это — харам, то есть большой грех.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, изображенные на стенах красивые палатки — это рай, в котором окажутся дети, когда взорвут себя вместе с сирийским солдатами. Смертников из своих детей в семье выбирал сам отец и приводил на обучение в школу. Предметы в школе ИГИЛ тоже специфические. Помимо изучения Корана, здесь преподавали физкультуру (дети начинали заниматься ею в 5 утра), а также тренировались стрелять из огнестрельного оружия.
Разведчик сирийской армии, работавший в Ярмуке: «Я служил разведчиком в сирийской армии. Пять лет назад меня забросили сюда, чтобы я мог сообщать о том, что здесь происходит в рядах „Джебхат-ан-Нусры“ (террористическая организация, запрещена в России) и ИГИЛ».
С риском для жизни этот человек пересылал на ту сторону информацию о расположении складов с оружием, мини-заводов боевиков, их подземных коммуникаций. За 5 лет он изучил и многие хитрости противника. Например, флаконы с дешевым одеколоном они раздавали только своим и по запаху боевики определяли, кто есть кто.
Разведчик сирийской армии, работавший в Ярмуке: «Отношение у террористов к мирным жителям было ужасное. Они думали, все вокруг любят только сирийскую армию. Хотя так и было на самом деле».
Здание школы придется не только восстановить, но и перекрасить, чтобы удалить со стен многочисленных бородачей, воюющих под черным флагом запрещенной террористической группировки «Исламское государство».
Цель — стереть женщину полностью, лишить ее любых привлекательных черт, завернув с головы до пят в никаб (головной убор, похожий на паранджу). Только в отличии от последней, в никабе не должно быть даже выреза для глаз, мол, женщина и сквозь ткань увидит дорогу. Это не единственное ограничение, установленные в школе ИГИЛ в Ярмуке, где готовили детей-смертников, которые должны были подрываться на улицах Дамаска.
Сирийские офицеры демонстрируют надписи на стенах в этой религиозной школе, где обучались дети от 3 до 13 лет. Предупреждение: если две женщины разговаривают в присутствии мужей, то они не должны говорить о нарядах. Женам террористов ИГИЛ запрещалось краситься, следить за собой. Это — харам, то есть большой грех.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, изображенные на стенах красивые палатки — это рай, в котором окажутся дети, когда взорвут себя вместе с сирийским солдатами. Смертников из своих детей в семье выбирал сам отец и приводил на обучение в школу. Предметы в школе ИГИЛ тоже специфические. Помимо изучения Корана, здесь преподавали физкультуру (дети начинали заниматься ею в 5 утра), а также тренировались стрелять из огнестрельного оружия.
Разведчик сирийской армии, работавший в Ярмуке: «Я служил разведчиком в сирийской армии. Пять лет назад меня забросили сюда, чтобы я мог сообщать о том, что здесь происходит в рядах „Джебхат-ан-Нусры“ (террористическая организация, запрещена в России) и ИГИЛ».
С риском для жизни этот человек пересылал на ту сторону информацию о расположении складов с оружием, мини-заводов боевиков, их подземных коммуникаций. За 5 лет он изучил и многие хитрости противника. Например, флаконы с дешевым одеколоном они раздавали только своим и по запаху боевики определяли, кто есть кто.
Разведчик сирийской армии, работавший в Ярмуке: «Отношение у террористов к мирным жителям было ужасное. Они думали, все вокруг любят только сирийскую армию. Хотя так и было на самом деле».
Здание школы придется не только восстановить, но и перекрасить, чтобы удалить со стен многочисленных бородачей, воюющих под черным флагом запрещенной террористической группировки «Исламское государство».
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