    На «Детском Евровидении-2018» Россию представит Анна Филипчук

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    • Фото: Анна Филипчук / vk.com
    На «Детском <nobr>Евровидении-2018»</nobr> Россию представит Анна Филипчук

    На «Детском Евровидении-2018» Россию представит Анна Филипчук

    На «Детском <nobr>Евровидении-2018»</nobr> Россию представит Анна Филипчук
  • Фото: Анна Филипчук / vk.com

    • Школьница из Барнаула стала победительницей национального отборочного тура «Детского Евровидения-2018».

    Как сообщили в пресс-службе детского центра «Артек», где проходил конкурс, победу в финале национального отборочного тура «Детского Евровидения-2018» одержала Анна Филипчук из Барнаула с песней «Непобедимы».

    В финале музыкального турнира соревновались 12 участников из разных регионов России. По правилам конкурса, песня, написанная при участии исполнителя, должна быть в стиле современной европейской популярной музыки, содержать не менее одного куплета и припева на русском языке, и включать не более 25% текста на английском языке, пишет РИА Новости.

    Шестнадцатый детский музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Минске 25 ноября. В 2017 году победу в состязании одержала российская исполнительница Полина Богусевич с песней «Крылья».

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