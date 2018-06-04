На «Детском Евровидении-2018» Россию представит Анна Филипчук

Школьница из Барнаула стала победительницей национального отборочного тура «Детского
Евровидения-2018».
|
132
Как сообщили в пресс-службе детского центра «Артек», где проходил конкурс, победу в финале национального отборочного тура «Детского Евровидения-2018» одержала Анна Филипчук из Барнаула с песней «Непобедимы».
В финале музыкального турнира соревновались 12 участников из разных регионов России. По правилам конкурса, песня, написанная при участии исполнителя, должна быть в стиле современной европейской популярной музыки, содержать не менее одного куплета и припева на русском языке, и включать не более 25% текста на английском языке, пишет РИА Новости.
Шестнадцатый детский музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Минске 25 ноября. В 2017 году победу в состязании одержала российская исполнительница Полина Богусевич с песней «Крылья».
В финале музыкального турнира соревновались 12 участников из разных регионов России. По правилам конкурса, песня, написанная при участии исполнителя, должна быть в стиле современной европейской популярной музыки, содержать не менее одного куплета и припева на русском языке, и включать не более 25% текста на английском языке, пишет РИА Новости.
Шестнадцатый детский музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Минске 25 ноября. В 2017 году победу в состязании одержала российская исполнительница Полина Богусевич с песней «Крылья».
Комментарии