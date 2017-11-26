Участница из России Полина Богусевич стала победительницей «Детского Евровидения — 2017».
Финал конкурса прошел сегодня в столице Грузии Тбилиси. Полина Богусевич, которая представляла Россию, выступила с композицией «Крылья».
Россиянка набрала в общей сложности 188 баллов и заняла первую строчку в конкурсной таблице. Вторым оказался участник из Грузии — 12-летний Григол Кипшидзе. Он уступил Богусевич три балла. А третье место заняла юная австралийская исполнительница Изабелла Кларс с 172 баллами.
14-летняя Полина Богусевич — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого.
Россиянка набрала в общей сложности 188 баллов и заняла первую строчку в конкурсной таблице. Вторым оказался участник из Грузии — 12-летний Григол Кипшидзе. Он уступил Богусевич три балла. А третье место заняла юная австралийская исполнительница Изабелла Кларс с 172 баллами.
14-летняя Полина Богусевич — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого.
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