Звезды сошлись
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Звезды сошлись
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    Россиянка Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении — 2017»

    3 комментария
    • Фото: polina_bogusevich / instagram.com
    Россиянка Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении — 2017»

    Россиянка Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении — 2017»

    Россиянка Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении — 2017»
  • Фото: polina_bogusevich / instagram.com

    • Участница из России Полина Богусевич стала победительницей «Детского Евровидения — 2017».

    Финал конкурса прошел сегодня в столице Грузии Тбилиси. Полина Богусевич, которая представляла Россию, выступила с композицией «Крылья».

    Россиянка набрала в общей сложности 188 баллов и заняла первую строчку в конкурсной таблице. Вторым оказался участник из Грузии — 12-летний Григол Кипшидзе. Он уступил Богусевич три балла. А третье место заняла юная австралийская исполнительница Изабелла Кларс с 172 баллами.

    14-летняя Полина Богусевич — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого.


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