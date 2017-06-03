Русский дубль
ТВ-Эфир
Русский дубль
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.06, 05:29

    Полина Богусевич будет представлять Россию на детском «Евровидении» в Грузии

    2 комментария
    Полина Богусевич будет представлять Россию на детском «Евровидении» в Грузии

    Полина Богусевич будет представлять Россию на детском «Евровидении» в Грузии

    Полина Богусевич будет представлять Россию на детском «Евровидении» в Грузии
  • Фото: polly.bogusevich /vk.com

    • В «Артеке» назвали победителя отборочного тура детского конкурса «Евровидение», который состоится этой осенью в Грузии.

    Финал национального отборочного конкурса завершился в «Артеке» этим вечером. На победу в финале претендовал 21 участник.

    Сообщение пресс-службы международного детского центра «Артек»: «Полина Богусевич представит Россию на Детском Евровидении в Грузии».

    Тринадцатилетняя Полина Богусевич — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого.

    По правилам национального отбора голоса профессионального жюри суммируются с результатами онлайн голосования. В этом году международный конкурс детской песни «Детское Евровидение» примет Грузия. Финал состоится 26 ноября, напоминает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru