Полина Богусевич будет представлять Россию на детском «Евровидении» в Грузии

В «Артеке» назвали победителя отборочного тура детского конкурса «Евровидение», который состоится этой осенью в Грузии.
Финал национального отборочного конкурса завершился в «Артеке» этим вечером. На победу в финале претендовал 21 участник.
Сообщение пресс-службы международного детского центра «Артек»: «Полина Богусевич представит Россию на Детском Евровидении в Грузии».
Тринадцатилетняя Полина Богусевич — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого.
По правилам национального отбора голоса профессионального жюри суммируются с результатами онлайн голосования. В этом году международный конкурс детской песни «Детское Евровидение» примет Грузия. Финал состоится 26 ноября, напоминает РИА Новости.
Сообщение пресс-службы международного детского центра «Артек»: «Полина Богусевич представит Россию на Детском Евровидении в Грузии».
Тринадцатилетняя Полина Богусевич — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого.
По правилам национального отбора голоса профессионального жюри суммируются с результатами онлайн голосования. В этом году международный конкурс детской песни «Детское Евровидение» примет Грузия. Финал состоится 26 ноября, напоминает РИА Новости.
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