    В России могут возобновить выпуск «Русланов» под новым брендом

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    В России могут возобновить выпуск «Русланов» под новым брендом

    В России могут возобновить выпуск «Русланов» под новым брендом

    В России могут возобновить выпуск «Русланов» под новым брендом
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • В России могут модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан».

    Как рассказали в комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации, изменения будут столь существенными, что речь пойдет уже о новом самолете и новом бренде.

    Юрий Сытник, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации: «Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. И он уже может пойти как Ан-124 РФ, еще какие-то цифры придумают. База Ан-124, но практически это будет другой самолет».

    Также в интервью «Говорит Москва» Сытник отметил, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета, чем украинские.

    Напомним, ранее гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин назвал возобновление производства Ан-124 «крайне непростой, но решаемой задачей», подчеркнув, что в первую очередь необходимо заботиться об исправности ранее изготовленных самолетов. А до этого командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что Россия рассматривает возобновление производства Ан-124.

    Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124–100 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. Является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.

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