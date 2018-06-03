В России могут возобновить выпуск «Русланов» под новым брендом

В России могут модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет
Ан-124 «Руслан».
Как рассказали в комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации, изменения будут столь существенными, что речь пойдет уже о новом самолете и новом бренде.
Юрий Сытник, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации: «Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. И он уже может пойти как Ан-124 РФ, еще какие-то цифры придумают. База Ан-124, но практически это будет другой самолет».
Также в интервью «Говорит Москва» Сытник отметил, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета, чем украинские.
Напомним, ранее гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин назвал возобновление производства Ан-124 «крайне непростой, но решаемой задачей», подчеркнув, что в первую очередь необходимо заботиться об исправности ранее изготовленных самолетов. А до этого командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что Россия рассматривает возобновление производства Ан-124.
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124–100 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. Является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.
Юрий Сытник, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации: «Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. И он уже может пойти как Ан-124 РФ, еще какие-то цифры придумают. База Ан-124, но практически это будет другой самолет».
Также в интервью «Говорит Москва» Сытник отметил, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолета, чем украинские.
Напомним, ранее гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин назвал возобновление производства Ан-124 «крайне непростой, но решаемой задачей», подчеркнув, что в первую очередь необходимо заботиться об исправности ранее изготовленных самолетов. А до этого командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что Россия рассматривает возобновление производства Ан-124.
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124–100 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. Является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.
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