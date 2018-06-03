    «Решаемая задача»: Россия задумалась о возобновлении производства самолетов «Руслан»

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    «Решаемая задача»: Россия задумалась о возобновлении производства самолетов «Руслан»

    «Решаемая задача»: Россия задумалась о возобновлении производства самолетов «Руслан»

    «Решаемая задача»: Россия задумалась о возобновлении производства самолетов «Руслан»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Российский авиапром способен возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан», заявил гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

    По словам сына нового главы «Роскосмоса», возобновление производства Ан-124 в новом облике является «крайне непростой, но решаемой задачей».

    При этом Рогозин подчеркнул, что сегодня самолеты сверхтяжелого класса крайне востребованы во всем мире, и отметил, что первоочередной задачей является поддержание исправности ранее изготовленных Ан-124, передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в эфире «Эха Москвы» сообщил, что Россия рассматривает возобновление производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». При этом он подчеркнул, что пока окончательного решения по этому вопросу нет.

    Ан-124–100 «Руслан» — тяжелый дальний транспортный самолет, разработанный в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. Является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru