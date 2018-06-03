«Решаемая задача»: Россия задумалась о возобновлении производства самолетов «Руслан»

Российский авиапром способен возобновить производство самолетов
Ан-124 «Руслан», заявил гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
По словам сына нового главы «Роскосмоса», возобновление производства Ан-124 в новом облике является «крайне непростой, но решаемой задачей».
При этом Рогозин подчеркнул, что сегодня самолеты сверхтяжелого класса крайне востребованы во всем мире, и отметил, что первоочередной задачей является поддержание исправности ранее изготовленных Ан-124, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в эфире «Эха Москвы» сообщил, что Россия рассматривает возобновление производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». При этом он подчеркнул, что пока окончательного решения по этому вопросу нет.
Ан-124–100 «Руслан» — тяжелый дальний транспортный самолет, разработанный в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. Является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.
При этом Рогозин подчеркнул, что сегодня самолеты сверхтяжелого класса крайне востребованы во всем мире, и отметил, что первоочередной задачей является поддержание исправности ранее изготовленных Ан-124, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в эфире «Эха Москвы» сообщил, что Россия рассматривает возобновление производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». При этом он подчеркнул, что пока окончательного решения по этому вопросу нет.
Ан-124–100 «Руслан» — тяжелый дальний транспортный самолет, разработанный в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. Является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.
Комментарии