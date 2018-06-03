    Капсула с экипажем МКС вернулась на Землю. Казахстан, МКС, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКапсула с экипажем МКС вернулась на Землю

    Капсула с экипажем МКС вернулась на Землю

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    • Фото: Роскосмос
    Капсула с экипажем МКС вернулась на Землю

    Капсула с экипажем МКС вернулась на Землю

    Капсула с экипажем МКС вернулась на Землю
    • Фото: Роскосмос

      • Россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи вернулись на Землю с Международной космической станции (МКС).

      Спускаемая капсула корабля «Союз МС-07» с космонавтом «Роскосмоса», а также астронавтами NASA и JAXA приземлилась юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

      На Земле Шкаплерова, Тингла и Канаи встретили спасатели. Они привезли вернувшимся с МКС космонавтами свежую черешню. Те же вернулись из космоса с футбольным мячом, которым 14 июня сыграют первый матч чемпионата мира.

      смотретьУчастники экспедиции на МКС готовятся к возвращению на Землю
      Участники экспедиции на МКС готовятся к возвращению на Землю
      Антон Шкаплеров, Скотт Тингл и Норишиге Канаи провели на орбите 168 дней. За это время специалисты приняли несколько грузовых кораблей и провели десятки научных экспериментов. Сейчас на МКС продолжают работать россиянин Олег Артемьев, а также американцы Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел.

      А уже 6 июня с космодрома Байконур в космос отправится новый экипаж МКС — россиянин Сергей Прокопьев и астронавты из США и Германии Серена Ауньон и Александер Герст.

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