Капсула с экипажем МКС вернулась на Землю

Россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи вернулись на Землю с Международной космической станции (МКС).
Спускаемая капсула корабля «Союз МС-07» с космонавтом «Роскосмоса», а также астронавтами NASA и JAXA приземлилась юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.
На Земле Шкаплерова, Тингла и Канаи встретили спасатели. Они привезли вернувшимся с МКС космонавтами свежую черешню. Те же вернулись из космоса с футбольным мячом, которым 14 июня сыграют первый матч чемпионата мира.
Антон Шкаплеров, Скотт Тингл и Норишиге Канаи провели на орбите 168 дней. За это время специалисты приняли несколько грузовых кораблей и провели десятки научных экспериментов. Сейчас на МКС продолжают работать россиянин Олег Артемьев, а также американцы Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел.
А уже 6 июня с космодрома Байконур в космос отправится новый экипаж МКС — россиянин Сергей Прокопьев и астронавты из США и Германии Серена Ауньон и Александер Герст.
На Земле Шкаплерова, Тингла и Канаи встретили спасатели. Они привезли вернувшимся с МКС космонавтами свежую черешню. Те же вернулись из космоса с футбольным мячом, которым 14 июня сыграют первый матч чемпионата мира.
Антон Шкаплеров, Скотт Тингл и Норишиге Канаи провели на орбите 168 дней. За это время специалисты приняли несколько грузовых кораблей и провели десятки научных экспериментов. Сейчас на МКС продолжают работать россиянин Олег Артемьев, а также американцы Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел.
А уже 6 июня с космодрома Байконур в космос отправится новый экипаж МКС — россиянин Сергей Прокопьев и астронавты из США и Германии Серена Ауньон и Александер Герст.
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