Участники экспедиции на МКС готовятся к возвращению на Землю

Сегодня на Землю возвращаются участники длительной экспедиции на МКС. Экипаж доставит из космоса мяч чемпионата мира по футболу, которым 14 июня сыграют первый матч турнира.

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Россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Нор-сигэ Канаи уже перешили в спускаемую капсулу. Она должна приземлиться в степях Казахстана в 15:41 по московскому времени. Экипаж провел на орбите 168 дней. За это время участники экспедиции приняли несколько грузовых кораблей и провели десятки научных экспериментов.



Во время полета Шкаплеров уже в третий раз встретил свой день рождения и Новый год на орбите. Подарком россиянину стал выход в открытый космос, который завершился рекордом по длительности пребывания россиян за пределами станции — 8 часов и 13 минут. Старт «Союза» с новым экипажем МКС запланирован на 6 июня.