Глава Кузбасса назвал вопиющей гибель девочки в холодильнике

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования родителям девочки, которую нашли мертвой в старом холодильнике.
Глава региона подчеркнул, что пока велись поиски девочки вместе родителями 7-летней Маши «переживал весь Кузбасс», и назвал произошедшее «вопиющей ситуацией».
Сергей Цивилёв, губернатор Кемеровской области: «Пока Марию искали, вместе с вами переживал весь Кузбасс, буквально был рядом в эти страшные дни. Это вопиющая ситуация. Мы не можем допускать случаев, при которых ребенок подвергается смертельной опасности».
Также Цивилёв поручил оказать помощь в организации похорон девочки и выяснить, в чем еще нуждается семья погибшего ребенка, сообщили в администрации Кемеровской области.
Напомним, поиски пропавшей 7-летней жительницы города Белова велись с 29 мая. Сегодня же стало известно, что девочку нашли мертвой. По предварительным данным, ребенок залез в стоявший на улице старый холодильник, а потом не смог открыть дверь.
Сергей Цивилёв, губернатор Кемеровской области: «Пока Марию искали, вместе с вами переживал весь Кузбасс, буквально был рядом в эти страшные дни. Это вопиющая ситуация. Мы не можем допускать случаев, при которых ребенок подвергается смертельной опасности».
Также Цивилёв поручил оказать помощь в организации похорон девочки и выяснить, в чем еще нуждается семья погибшего ребенка, сообщили в администрации Кемеровской области.
Напомним, поиски пропавшей 7-летней жительницы города Белова велись с 29 мая. Сегодня же стало известно, что девочку нашли мертвой. По предварительным данным, ребенок залез в стоявший на улице старый холодильник, а потом не смог открыть дверь.
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