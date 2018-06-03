Пропавшую в Кузбассе 7-летнюю девочку нашли мертвой в старом холодильнике

В городе Белове Кемеровской области пропавшая 29 мая
7-летняя девочка найдена мертвой.
Как сообщается на сайте регионального Следственного управления СКР, тело было обнаружено накануне в ходе разыскных мероприятий. Мертвого ребенка без видимых признаков насильственной смерти нашли в старом холодильнике, который стоял на улице.
По предварительной версии, девочка играла, залезла в холодильник и не смогла оттуда выбраться, однако следствие будут отрабатывать все возможные версии гибели. Уже проведена процедура опознания, после чего будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти.
Ранее сообщалось, что 7-летняя девочка, проживавшая в микрорайоне Чертинский города Белова, 29 мая около 11:00 по Москве отправилась гулять, через 3 часа отец заволновался и самостоятельно начал ее искать, после чего обратился за помощью в правоохранительные органы. Региональное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица».
В поисках ребенка участвовали около тысячи человек. Территорию прочесывали сотрудники полиции, следователи, волонтеры, учителя и жители поселка. Они осмотрели шахтовые объекты с подземными коммуникациями, лес, жилые и заброшенные дома, поговорили с родственниками пропавшей девочки, одноклассниками и школьными учителями.
По поручению врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева администрация региона объявила вознаграждение в 1 миллион рублей тем, кто найдет ребенка либо сообщит информацию о его местонахождении.
По предварительной версии, девочка играла, залезла в холодильник и не смогла оттуда выбраться, однако следствие будут отрабатывать все возможные версии гибели. Уже проведена процедура опознания, после чего будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти.
Ранее сообщалось, что 7-летняя девочка, проживавшая в микрорайоне Чертинский города Белова, 29 мая около 11:00 по Москве отправилась гулять, через 3 часа отец заволновался и самостоятельно начал ее искать, после чего обратился за помощью в правоохранительные органы. Региональное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица».
В поисках ребенка участвовали около тысячи человек. Территорию прочесывали сотрудники полиции, следователи, волонтеры, учителя и жители поселка. Они осмотрели шахтовые объекты с подземными коммуникациями, лес, жилые и заброшенные дома, поговорили с родственниками пропавшей девочки, одноклассниками и школьными учителями.
По поручению врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева администрация региона объявила вознаграждение в 1 миллион рублей тем, кто найдет ребенка либо сообщит информацию о его местонахождении.
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