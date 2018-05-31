Власти Кузбасса предложили 1 млн рублей за сведения о пропавшей девочке

Администрация Кемеровской области объявили вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении пропавшей в городе Белово девочки семи лет.
Администрация Кемеровской области: «По поручению главы региона Сергея Цивилёва администрация Кемеровской области объявляет вознаграждение в размере 1 миллиона рублей лицу или лицам, нашедшим пропавшего ребенка или предоставившим информацию, которая позволяет достоверно установить ее местонахождение».
Семилетняя девочка из микрорайона «Чертинский» во вторник днем вышла на прогулку и больше о ней ничего неизвестно. Уточняется, что ранее ребенок не уходил из дома. Вечером отец начал самостоятельные поиски дочери, а в правоохранительные органы обратился около полуночи (20:00 мск).
Областное управление СК возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего лица. В поисках девочки участвуют около тысячи человек. Ребенка ищут сотрудники полиции, в том числе кинологи со служебно-розыскными собаками, следователи областного СУСК, сотрудники МЧС и Росгвардии, волонтеры поисковых отрядов Кузбасса, Томской и Новосибирской областей. На сайте администрации подчеркивается, что ситуация находится на личном контроле Цивилёва.
Семилетняя девочка из микрорайона «Чертинский» во вторник днем вышла на прогулку и больше о ней ничего неизвестно. Уточняется, что ранее ребенок не уходил из дома. Вечером отец начал самостоятельные поиски дочери, а в правоохранительные органы обратился около полуночи (20:00 мск).
Областное управление СК возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего лица. В поисках девочки участвуют около тысячи человек. Ребенка ищут сотрудники полиции, в том числе кинологи со служебно-розыскными собаками, следователи областного СУСК, сотрудники МЧС и Росгвардии, волонтеры поисковых отрядов Кузбасса, Томской и Новосибирской областей. На сайте администрации подчеркивается, что ситуация находится на личном контроле Цивилёва.
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