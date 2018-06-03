Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» выйти вперед в финальной серии с «Вегасом»

Выступающие за «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забили по одной шайбе финала
плей-офф НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Матч завершился со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу «Кэпиталз».
В составе хозяев льда шайбы забросили Александр Овечкин (22-я минута), Евгений Кузнецов (33), сделавший также результативную передачу, и Деванте Смит-Пелли (54). В составе гостей шайба на счету Томаша Носека (44).
Лучшим игроком встречи был признан Евгений Кузнецов.
В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги счет до четырех побед стал 2–1 в пользу «Кэпиталз». Следующая игра состоится в Вашингтоне в понедельник, пишет РИА Новости.
В составе хозяев льда шайбы забросили Александр Овечкин (22-я минута), Евгений Кузнецов (33), сделавший также результативную передачу, и Деванте Смит-Пелли (54). В составе гостей шайба на счету Томаша Носека (44).
Лучшим игроком встречи был признан Евгений Кузнецов.
В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги счет до четырех побед стал 2–1 в пользу «Кэпиталз». Следующая игра состоится в Вашингтоне в понедельник, пишет РИА Новости.
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