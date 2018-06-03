    Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» выйти вперед в финальной серии с «Вегасом»

    комментировать

    Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» выйти вперед в финальной серии с «Вегасом»

    Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» выйти вперед в финальной серии с «Вегасом»

    Выступающие за «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забили по одной шайбе финала плей-офф НХЛ.

    «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Матч завершился со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу «Кэпиталз».

    В составе хозяев льда шайбы забросили Александр Овечкин (22-я минута), Евгений Кузнецов (33), сделавший также результативную передачу, и Деванте Смит-Пелли (54). В составе гостей шайба на счету Томаша Носека (44).

    Лучшим игроком встречи был признан Евгений Кузнецов.

    В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги счет до четырех побед стал 2–1 в пользу «Кэпиталз». Следующая игра состоится в Вашингтоне в понедельник, пишет РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru