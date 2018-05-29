Финальная серия Кубка Стэнли началась с поражения «Вашингтон Кэпиталз»

Выступающие за «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной голевой передаче в первом матче финала
плей-офф НХЛ.
В первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ «Вашингтон» в гостях проиграл «Вегасу» со счетом 4:6.
В составе победителей шайбы забросили Колин Миллер (8-я минута), Вильям Карлссон (19), Райлли Смит (24), Райан Ривз (43) и Томаш Носек (50, 60). У «Вашингтона» отличились Бретт Коннолли (15), Никлас Бекстрём (16), Джон Карлсон (29) и Том Уилсон (42). Последнюю шайбу в матче хоккеисты «Вегаса» забили в пустые ворота, когда «Вашингтон» поменял голкипера на полевого игрока.
«Вегас» открыл счет в серии до четырех побед — 1–0. Следующий матч состоится в ночь на 31 мая.
«Вегас» впервые выступает в финале Кубка Стэнли. А «Вашингтон» выступал в решающей серии в 1998 году, но уступил «Детройту», напоминает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Колин Миллер (8-я минута), Вильям Карлссон (19), Райлли Смит (24), Райан Ривз (43) и Томаш Носек (50, 60). У «Вашингтона» отличились Бретт Коннолли (15), Никлас Бекстрём (16), Джон Карлсон (29) и Том Уилсон (42). Последнюю шайбу в матче хоккеисты «Вегаса» забили в пустые ворота, когда «Вашингтон» поменял голкипера на полевого игрока.
«Вегас» открыл счет в серии до четырех побед — 1–0. Следующий матч состоится в ночь на 31 мая.
«Вегас» впервые выступает в финале Кубка Стэнли. А «Вашингтон» выступал в решающей серии в 1998 году, но уступил «Детройту», напоминает ТАСС.
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