В Саудовской Аравии после открытия кинотеатров создали Минкульт

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиза Аль Сауд постановил учредить в стране Минкульт.
Главой Министерства культуры Саудовской Аравии стал принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд. В 2017 году газета New York Times сообщала, что именно он стал покупателем картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордные 400 миллионов долларов на аукционе Christie’s.
Ранее делами культуры занималось министерство информации. В рамках перестановок в правительстве король также сменил министра по исламским делам и министра труда, а также некоторых заместителей министров и других чиновников, передает РИА Новости.
В апреле этого года в этой стране открылся первый кинотеатр. Жители королевства впервые за последние 40 лет смогли посмотреть блокбастер студии Marvel «Черная пантера» в публичном месте. Власти заявили, что всего к 2030 году в Саудовской Аравии будут работать 350 кинотеатров на 2,5 тысячи залов. А в целом на культуру, развлечения и спорт до 2020 года планируется потратить 35 миллиардов долларов США.
Кинотеатры в стране были запрещены на волне ультраконсерватизма в 1980-х годах. Просмотр западных фильмов и даже лент египетского производства был объявлен тогда греховным. Многие саудиты ездили в кино в соседние страны, например, в ОАЭ.
В Саудовской Аравии уже несколько месяцев идут социальные реформы. Так, в октябре 2017 года женщинам было разрешено водить автомобиль и посещать общественные места. В стране теперь можно устраивать концерты и другие развлекательные мероприятия. Считается, что эти реформы должны способствовать движению средств внутри страны и создать новые рабочие места в условиях снижения цен на нефть.
Ранее делами культуры занималось министерство информации. В рамках перестановок в правительстве король также сменил министра по исламским делам и министра труда, а также некоторых заместителей министров и других чиновников, передает РИА Новости.
В апреле этого года в этой стране открылся первый кинотеатр. Жители королевства впервые за последние 40 лет смогли посмотреть блокбастер студии Marvel «Черная пантера» в публичном месте. Власти заявили, что всего к 2030 году в Саудовской Аравии будут работать 350 кинотеатров на 2,5 тысячи залов. А в целом на культуру, развлечения и спорт до 2020 года планируется потратить 35 миллиардов долларов США.
Кинотеатры в стране были запрещены на волне ультраконсерватизма в 1980-х годах. Просмотр западных фильмов и даже лент египетского производства был объявлен тогда греховным. Многие саудиты ездили в кино в соседние страны, например, в ОАЭ.
В Саудовской Аравии уже несколько месяцев идут социальные реформы. Так, в октябре 2017 года женщинам было разрешено водить автомобиль и посещать общественные места. В стране теперь можно устраивать концерты и другие развлекательные мероприятия. Считается, что эти реформы должны способствовать движению средств внутри страны и создать новые рабочие места в условиях снижения цен на нефть.
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