В Саудовской Аравии открылся первый за 40 лет публичный кинотеатр

В Саудовской Аравии 18 апреля открылся первый за почти 40 лет кинотеатр. На премьеру были приглашены более 600 человек, среди которых члены монаршей фамилии, представители бизнеса, известные журналисты, общественные деятели. Первые массовые кинопоказы начнутся в эту пятницу.
Отмечается, что Министерство культуры Саудовской Аравии планирует к 2030 году открыть в стране 350 кинотеатров на 2,5 тысячи залов. Кроме того, как передает ТАССсо ссылкой на местные СМИ, прмимо показов зарубежных лент власти намерены развивать и продвигать отечественные таланты, для чего был создан Национальный комитет по кинематографии.
По словам саудовского министра культуры Авады бен Салех аль-Авада, в этом году страна дебютирует на Международном фестивале в Каннах, представив серию короткометражных фильмов.
Первым фильмом, который жители королевства впервые за 40 лет смогли посмотреть в публичном кинотеатре, стал блокбастер студии Marvel «Черная пантера».
По словам саудовского министра культуры Авады бен Салех аль-Авада, в этом году страна дебютирует на Международном фестивале в Каннах, представив серию короткометражных фильмов.
Первым фильмом, который жители королевства впервые за 40 лет смогли посмотреть в публичном кинотеатре, стал блокбастер студии Marvel «Черная пантера».
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