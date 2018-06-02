Депутат Луговой рассказал НТВ, как ему живется под санкциями

Бывший сотрудник спецслужб, депутат от ЛДПР Андрей Луговой рассказал в интервью ведущему программы «Международная пилорама» Тиграну Кеосаяну, что
из-за санкций уже 12 лет не покидал территорию России.
По словам Лугового, многие высокопоставленные россияне, попавшие под западные санкции гораздо позже, обращаются к нему с просьбой поделиться опытом жизни под ограничениями.
Андрей Луговой, депутат Госдумы РФ: «К сожалению, многие привыкли отдыхать не только в России, но и в других местах. А я последние 12 лет — только здесь. Приходится делиться опытом, куда лучше ехать».
При этом Луговой не может выехать даже в те страны, которые к санкциям не присоединялись.
Андрей Луговой: «У меня самые жесткие санкции, потому что я нахожусь в розыске Интерпола».
Напомним, что власти Великобритании обвиняют россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в причастности к убийству экс-сотрудника спецслужб Александра Литвиненко, который скончался от отравления полонием в Лондоне в 2006 году.
Полное интервью с Андреем Луговым — в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
Андрей Луговой, депутат Госдумы РФ: «К сожалению, многие привыкли отдыхать не только в России, но и в других местах. А я последние 12 лет — только здесь. Приходится делиться опытом, куда лучше ехать».
При этом Луговой не может выехать даже в те страны, которые к санкциям не присоединялись.
Андрей Луговой: «У меня самые жесткие санкции, потому что я нахожусь в розыске Интерпола».
Напомним, что власти Великобритании обвиняют россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в причастности к убийству экс-сотрудника спецслужб Александра Литвиненко, который скончался от отравления полонием в Лондоне в 2006 году.
Полное интервью с Андреем Луговым — в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
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