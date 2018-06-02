    Депутат Луговой рассказал НТВ, как ему живется под санкциями. депутаты, Литвиненко, НТВ, санкции, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутат Луговой рассказал НТВ, как ему живется под санкциями

    Депутат Луговой рассказал НТВ, как ему живется под санкциями

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    Депутат Луговой рассказал НТВ, как ему живется под санкциями

    Депутат Луговой рассказал НТВ, как ему живется под санкциями

    Депутат Луговой рассказал НТВ, как ему живется под санкциями

      Бывший сотрудник спецслужб, депутат от ЛДПР Андрей Луговой рассказал в интервью ведущему программы «Международная пилорама» Тиграну Кеосаяну, что из-за санкций уже 12 лет не покидал территорию России.

      По словам Лугового, многие высокопоставленные россияне, попавшие под западные санкции гораздо позже, обращаются к нему с просьбой поделиться опытом жизни под ограничениями.

      Андрей Луговой, депутат Госдумы РФ: «К сожалению, многие привыкли отдыхать не только в России, но и в других местах. А я последние 12 лет — только здесь. Приходится делиться опытом, куда лучше ехать».

      При этом Луговой не может выехать даже в те страны, которые к санкциям не присоединялись.

      Андрей Луговой: «У меня самые жесткие санкции, потому что я нахожусь в розыске Интерпола».

      Напомним, что власти Великобритании обвиняют россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в причастности к убийству экс-сотрудника спецслужб Александра Литвиненко, который скончался от отравления полонием в Лондоне в 2006 году.

      Полное интервью с Андреем Луговым — в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.

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