Названа самая низкооплачиваемая профессия в России

По данным Росстата, самая низкая заработная плата в России — у людей, работающих на производстве одежды.
В среднем заработная плата швей по данным за март 2018 года составила 18 679 рублей, сообщили RT в Росстате. При этом годом ранее доход портних был выше на 4% — 19 490 рублей.
Чуть больше получают те, кто производит изделия из кожи — 21 566 рублей, и мебели — 21 935 рублей.
Ранее премьер-министр России, выступая в Госдуме, заявил, что самая большая проблема в России — это бедность. Для улучшения благосостояния россиян в стране, по словам главы кабмина, делаются серьезные шаги. В частности, впервые в истории современной России с 1 мая до величины прожиточного минимума был повышен МРОТ. Сейчас он составляет 11 163 рубля.
Чуть больше получают те, кто производит изделия из кожи — 21 566 рублей, и мебели — 21 935 рублей.
Ранее премьер-министр России, выступая в Госдуме, заявил, что самая большая проблема в России — это бедность. Для улучшения благосостояния россиян в стране, по словам главы кабмина, делаются серьезные шаги. В частности, впервые в истории современной России с 1 мая до величины прожиточного минимума был повышен МРОТ. Сейчас он составляет 11 163 рубля.
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