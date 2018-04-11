Медведев назвал самую большую проблему России

Дмитрий Медведев в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью.
Премьер отметил, что в этом направлении были сделаны серьезные шаги. В частности, впервые в истории современной России МРОТ был повышен до величины прожиточного минимума.
Однако, подчеркнул Медведев, этих шагов все еще недостаточно для того, чтобы искоренить бедность.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране, наверное, — самой большой. Но того, что удалось сделать за эти годы, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить».
Также премьер, выступая с отчетом в Госдуме, подвел итоги работы правительства. По его словам, прошедшие 6 лет стали испытанием на прочность для российской экономики, однако, несмотря на сильные удары, Россия смогла проделать путь, на который у других стран и без санкций уходят десятилетия.
Однако, подчеркнул Медведев, этих шагов все еще недостаточно для того, чтобы искоренить бедность.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране, наверное, — самой большой. Но того, что удалось сделать за эти годы, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить».
Также премьер, выступая с отчетом в Госдуме, подвел итоги работы правительства. По его словам, прошедшие 6 лет стали испытанием на прочность для российской экономики, однако, несмотря на сильные удары, Россия смогла проделать путь, на который у других стран и без санкций уходят десятилетия.
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