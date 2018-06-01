США наложили вето на резолюцию СБ ООН о защите палестинцев

Соединённые Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о предоставлении международной защиты палестинцам в секторе Газа и на оккупированных Израилем территориях. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Результаты голосования следующие: 10 членов — „за“, один — „против“, четыре воздержались. Проект не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета».
Напомним, постпред США при всемирной организации Никки Хейли накануне заявила о намерении заблокировать предложенный Кувейтом проект резолюции, если он будет выставлен на голосование.
Напомним, постпред США при всемирной организации Никки Хейли накануне заявила о намерении заблокировать предложенный Кувейтом проект резолюции, если он будет выставлен на голосование.
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