США заявили, что наложат вето на проект резолюции о защите палестинцев

Соединённые Штаты наложат вето на предложенный Кувейтом проект резолюции СБ ООН по защите палестинцев, если он будет вынесен на голосование. Об этом заявила постпред США при всемирной организации Никки Хейли.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Мы без сомнения наложим вето на кувейтский проект резолюции. Это крайне однобокий подход, морально обанкротившийся и лишь подрывающий усилия по установления мира».
По словам Хейли, в документе «ни разу не упоминается» палестинское движение ХАМАС, которое, по ее утверждению, «несет ответственность за насилие в Газе».
Напомним, в минувшую пятницу в секторе Газа произошли столкновения, в результате которых получили ранения более 1500 палестинцев, не менее 17 человек погибли. В связи со случившимся было созвано экстренное заседание Совбеза ООН. Палестинский лидер Аббас обратился к ООН с требованием «принять все необходимые меры для защиты палестинского народа».
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия готова принять лидеров Израиля и Палестины для проведения переговоров.
По словам Хейли, в документе «ни разу не упоминается» палестинское движение ХАМАС, которое, по ее утверждению, «несет ответственность за насилие в Газе».
Напомним, в минувшую пятницу в секторе Газа произошли столкновения, в результате которых получили ранения более 1500 палестинцев, не менее 17 человек погибли. В связи со случившимся было созвано экстренное заседание Совбеза ООН. Палестинский лидер Аббас обратился к ООН с требованием «принять все необходимые меры для защиты палестинского народа».
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия готова принять лидеров Израиля и Палестины для проведения переговоров.
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