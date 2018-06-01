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    Путин оценил преимущества нового корпуса Морозовской детской больницы. Москва, Путин, больницы, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин оценил преимущества нового корпуса Морозовской детской больницы

    Путин оценил преимущества нового корпуса Морозовской детской больницы

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    Путин оценил преимущества нового корпуса Морозовской детской больницы

    Путин оценил преимущества нового корпуса Морозовской детской больницы

    Путин оценил преимущества нового корпуса Морозовской детской больницы

      В День защиты детей президент приехал осмотреть новый современный корпус Морозовской детской больницы в Москве, пообщался там с врачами и заглянул в несколько палат.

      Шестилетний Савва любит мультфильмы, книжки и хоккей, только самому на лед выйти здоровье не дает. Ему только что пересадили почку. Донором был отец, почка приживается хорошо, но все равно надо пройти долгую и болезненную реабилитацию. Мальчика в палате навестил Владимир Путин.

      Главный врач Морозовской детской больницы называет новый корпус медицинским конвейером в хорошем смысле этого слова. А по технической оснащенности клиника даст 100 очков вперед почти любой лаборатории или инновационному заводу.

      Если раньше специализированные корпуса были разбросаны на большой территории, и детей приходилось через улицу как-то транспортировать из одной процедурной в другую, то сейчас все собрано под одной крышей. Это особенно важно при так называемых сочетных, то есть комплексных заболеваниях или травмах, когда у ребенка поражен не один орган, а несколько.

      Главврач доложил Владимиру Путину и Сергею Собянину: больница работает в режиме 24 на 7, в считаные минуты там можно собрать бригады специалистов самого разного профиля и спасти жизнь.

      Увы, сейчас разные болезни стремительно молодеют. Будь то детская онкология или, например, инсульты. Казалось бы, этот недуг свойственен глубокой старости, но Лизе всего 16 лет — красивая девушка, которая ничем серьезным никогда не болела.

      Лиза, пациентка Морозовской детской больницы: «Я спала, проснулась от сильной головной боли».

      При кровоизлиянии в мозг очень важно оказать помощь в первые два-три часа. В Морозовской больнице теперь все необходимое для такой помощи есть. У Лизы все будет хорошо, она здорова. Но, к сожалению, медикам приходится достаточно часто встречать случаи инсультов у совсем юных пациентов.

      Разумеется, в больнице принимают не только москвичей. Новый корпус Морозовской больницы открыт для детей со всей страны.

      О тесном сотрудничестве детских клиник Москвы и Крыма президенту рассказали крымские врачи во время телемоста. Телекоммуникационные оборудование позволяет и медицинские консилиумы проводить дистанционно. Тем более, что, по словам главврача Морозовской больницы, у них теперь есть специалисты по абсолютно всем заболеваниям.

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