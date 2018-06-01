Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы

В международный День защиты детей президент побывал в новом лечебном корпусе Морозовской детской городской клинической больницы. Его сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом корпусе предусмотрено множество отделений, в том числе уникальный Центр детского инсульта. Преимущество в том, что специалисты теперь могут максимально быстро ставить диагноз. Это повышает шансы на полное выздоровление.



Владимир Путин осмотрел медучреждение, а также пообщался с сотрудниками и юными пациентами. В частности, президент зашел в палату к 16-летней девушке, которая пережила инсульт, и поинтересовался, как она себя чувствует. Глава государства также подробно расспросил врачей о том, как прошла операция.



Затем президент навестил в палате шестилетнего Савелия из Челябинска. Мальчик восстанавливается после операции по пересадке почки. Юный пациент встретил главу государства вопросом: «Вы президент?». Получив утвердительный ответ, мальчик представился, а потом рассказал Путину о том, что ему не очень нравятся процедуры и он хочет скорее выписаться.



Владимир Путин: «Надо немножко потерпеть, мой хороший, чтобы ты поправился и потом чтобы к этому не возвращаться больше никогда».



Президент поговорил и с родителями Савелия. Он пожелал их сыну скорейшего выздоровления. На прощание глава государства поцеловал мальчика в макушку.



Савелий: «Меня самый главный президент поцеловал. А вот тебя, мама не поцеловал».



Когда Путин покинул палату, мальчику вручили подарки от главы государства, среди них книга — «Главные географические открытия».