Тепло вернется в Москву в предстоящие выходные

Оптимистичный прогноз от синоптиков: в ближайшие выходные жителей Москвы ожидает теплая погода.
В мегаполисе после холодной ночи днем в пятницу воздух начал постепенно прогреваться. Ожидается, что летнее тепло вернется уже завтра, в субботу. Максимальное повышение температуры прогнозируется в понедельник — после полудня плюс 26.
Центр погоды Фобос: «В Москве и области облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь, +21…+24 в дневные часы, по ночам столбики термометров не опустятся ниже отметки +7 в мегаполисе и не ниже +4 — по области».
Однако потепление долго не сможет радовать, со вторника в регион станет поступать более прохладный воздух, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра: «В понедельник, 4 июня, будет довольно тепло, 23–25 градусов и небольшие дожди днем, ночью 13–15 градусов. А вот во вторник похолодает, день будет дождливым, днем 17–22 градуса, ночью 10–15. В среду тоже будет прохладно — 13–18 градусов».
По словам синоптиков, погода в июне будет переменчивой.
Напомним, в первый день лета погода преподнесла неприятный сюрприз жителям ряда областей Центральной России и Поволжья. Выпал снег, где-то бушевали метели, температура опускалась ниже ноля. А в Ямало-Ненецком округе и вовсе можно было лепить снеговиков. Из-за снегопадов и штормового ветра в регионе отменяют и задерживают авиарейсы, перебои с паромным движением.
Центр погоды Фобос: «В Москве и области облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь, +21…+24 в дневные часы, по ночам столбики термометров не опустятся ниже отметки +7 в мегаполисе и не ниже +4 — по области».
Однако потепление долго не сможет радовать, со вторника в регион станет поступать более прохладный воздух, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра: «В понедельник, 4 июня, будет довольно тепло, 23–25 градусов и небольшие дожди днем, ночью 13–15 градусов. А вот во вторник похолодает, день будет дождливым, днем 17–22 градуса, ночью 10–15. В среду тоже будет прохладно — 13–18 градусов».
По словам синоптиков, погода в июне будет переменчивой.
Напомним, в первый день лета погода преподнесла неприятный сюрприз жителям ряда областей Центральной России и Поволжья. Выпал снег, где-то бушевали метели, температура опускалась ниже ноля. А в Ямало-Ненецком округе и вовсе можно было лепить снеговиков. Из-за снегопадов и штормового ветра в регионе отменяют и задерживают авиарейсы, перебои с паромным движением.
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