Путин и наследный принц Абу-Даби подписали декларацию о сотрудничестве

Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились о стратегическом партнерстве в ряде сфер. Это следует из декларации о партнерстве, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем
Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном.
Владимир Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. По итогам их переговоров была подписана декларация о сотрудничестве, сообщили в Кремле.
В частности, декларация предусматривает, что Россия и ОАЭ развивать сотрудничество по стабилизации мирового рынка нефти и газа, в том числе в рамках профильных международных площадок, включая форум стран — экспортеров газа.
Также стороны будут сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом и работать над тем, чтобы предотвращать использование киберпространства для распространения экстремистской идеологии.
Кроме того, Россия и ОАЭ будут укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны. Планируется активизировать консультации между компетентными органами двух стран. Также государства намерены координировать усилия, чтобы превратить Ближний Восток в зону, свободную от оружия массового уничтожения.
Помимо этого, декларация предусматривает сотрудничество в сферах противодействия отмывания полученных преступным путем доходов, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. Также страны намерены развивать промышленность в таких отраслях, как авиация, машиностроение, металлургическая и трубная промышленность и производство лекарств.
В частности, декларация предусматривает, что Россия и ОАЭ развивать сотрудничество по стабилизации мирового рынка нефти и газа, в том числе в рамках профильных международных площадок, включая форум стран — экспортеров газа.
Также стороны будут сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом и работать над тем, чтобы предотвращать использование киберпространства для распространения экстремистской идеологии.
Кроме того, Россия и ОАЭ будут укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны. Планируется активизировать консультации между компетентными органами двух стран. Также государства намерены координировать усилия, чтобы превратить Ближний Восток в зону, свободную от оружия массового уничтожения.
Помимо этого, декларация предусматривает сотрудничество в сферах противодействия отмывания полученных преступным путем доходов, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. Также страны намерены развивать промышленность в таких отраслях, как авиация, машиностроение, металлургическая и трубная промышленность и производство лекарств.
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