    Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби заявил о стабилизации цен на нефть

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    Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби заявил о стабилизации цен на нефть

    Путин на встрече с наследным принцем <nobr>Абу-Даби</nobr> заявил о стабилизации цен на нефть

    Совместные усилия России и стран ОПЕК позволили стабилизировать рынок углеводородов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Владимир Путин: «Будем продолжать эту работу, так же как и работу в сфере энергетики, где наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии, ОПЕК в целом, принесли хорошие результаты для стабилизации рынка углеводородов».

    Говоря о сотрудничестве в инвестиционной сфере, Путин упомянул о работе инвестиционного фонда ОАЭ в РФ. По словам российского лидера, общий объем вложений фонда превышает $2 млрд, передает «Интерфакс».

    Также Путин сообщил, что сегодня будет подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве России и ОАЭ. Он выразил надежду, что документ станет «еще одним хорошим шагом в укреплении наших двусторонних связей».

    Президент добавил, что связи между РФ и ОАЭ развиваются по всем направлениям, включая политические контакты, сотрудничество в сфере безопасности и экономики.

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