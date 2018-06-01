НТВ собирает команду волонтеров к «Путешествию Деда Мороза»

Телеканал НТВ вместе с проектами «Путешествие Деда Мороза» и «Ты супер!» примет участие в «Большом фестивале добровольцев», который пройдет в субботу, 2 июня, в парке «Сокольники». Мероприятие проводится в рамках Года добровольца (волонтера) в России.
На «Большом фестивале добровольцев» у стенда телекомпании НТВ желающие смогут заполнить анкету волонтера «Путешествия Деда Мороза» и стать его помощниками. В ноябре НТВ в третий раз отправится в тур по стране с главным новогодним волшебником.
Напомним, что в прошлом году телеканал НТВ вместе с Дедом Морозом из Великого Устюга и известными ведущими посетил 29 городов и подарил более 100 тонн подарков. В каждом городе Деду Морозу требуется организационная помощь. И каждый год ее оказывают неравнодушные люди — волонтеры. Фотографировать, упаковывать подарки — каждый находит работу по себе.
В рамках фестиваля НТВ также представит социальный проект — международный музыкальный конкурс «Ты супер!». На его основе был создан благотворительный фонд «Ты супер!», задача которого — помощь талантливым детям, оставшимся без попечительства родителей. Фонд оказывает как разовую поддержку нуждающимся детям, так и регулярную, например, выплачивает стипендии финалистам конкурсов «Ты супер!».
В 15:00 на сцене парка «Сокольники» выступят участники первого и второго сезонов международного музыкального конкурса «Ты супер!»: Карина Исмаилова, Александра Хлудова, Богдан Вандышев, Зеновия Сверчкова, Владимир Скрипаль.
Ознакомиться с подробностями участия в проектах НТВ можно будет у информационного стенда телеканала на центральной площади парка. Там же каждый гость получит возможность стать персональным волшебником. На почту телеканала в 2017 году пришло более 30 тысяч писем для Деда Мороза от детей и взрослых со всей страны. Те желания, что исполнить не удалось, будут представлены на импровизированной елке у стенда НТВ. Одна гирлянда — одно желание. Возьмите гирлянду и станьте волшебником.
Напомним, что в прошлом году телеканал НТВ вместе с Дедом Морозом из Великого Устюга и известными ведущими посетил 29 городов и подарил более 100 тонн подарков. В каждом городе Деду Морозу требуется организационная помощь. И каждый год ее оказывают неравнодушные люди — волонтеры. Фотографировать, упаковывать подарки — каждый находит работу по себе.
В рамках фестиваля НТВ также представит социальный проект — международный музыкальный конкурс «Ты супер!». На его основе был создан благотворительный фонд «Ты супер!», задача которого — помощь талантливым детям, оставшимся без попечительства родителей. Фонд оказывает как разовую поддержку нуждающимся детям, так и регулярную, например, выплачивает стипендии финалистам конкурсов «Ты супер!».
В 15:00 на сцене парка «Сокольники» выступят участники первого и второго сезонов международного музыкального конкурса «Ты супер!»: Карина Исмаилова, Александра Хлудова, Богдан Вандышев, Зеновия Сверчкова, Владимир Скрипаль.
Ознакомиться с подробностями участия в проектах НТВ можно будет у информационного стенда телеканала на центральной площади парка. Там же каждый гость получит возможность стать персональным волшебником. На почту телеканала в 2017 году пришло более 30 тысяч писем для Деда Мороза от детей и взрослых со всей страны. Те желания, что исполнить не удалось, будут представлены на импровизированной елке у стенда НТВ. Одна гирлянда — одно желание. Возьмите гирлянду и станьте волшебником.
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